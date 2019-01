„Tele2“ skelbia išpardavimą – nuolaidos telefonams siekia iki 40 proc.

Kaip ir kasmet, „Tele2“ naujuosius metus pradeda su puikiais išpardavimo pasiūlymais. Šįkart jie skirti telefonams – dabar juos operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt galima įsigyti ypač patraukliomis sąlygomis.

„Metų pradžia tradiciškai reiškia ir nuolaidų bumą. Todėl norintiems sutaupyti ir atsinaujinti išmanųjį – dabar pats metas pradėti jo dairytis, klientų pamėgtiems telefonams paruošėme itin gerų pasiūlymų“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų direktorė.

Išmanieji – iki 40 proc. pigiau

„Tele2“ nuolaidos telefonams siekia net iki 40 proc. ir galioja tiek sudarant 24 mėn. sutartį su bet kuriuo operatoriaus mokėjimo planu, tiek perkant išmaniuosius be sutarties ir mokant visą sumą iš karto.

Gera žinia mėgstantiems fotografuoti – suskubus pasinaudoti išpardavimu, išmanųjį „Samsung A9“ su 128 GB atmintine ir keturguba kamera galima įsigyti net 160 Eur pigiau. Sumokėjus pradinę 66 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį, šis telefonas kainuos vos 15,54 Eur/mėn. Perkant išmanųjį be sutarties, jis tekainuos 439 Eur (kaina ne akcijos metu – 599 Eur).

Puikių pasiūlymų paruošta ir „Huawei“ gerbėjams. Itin talpios baterijos, „Leica“ kamera ir dirbtiniu intelektu papildytą išmanųjį „Huawei P20 Pro“ dabar įsigyti galima net 250 Eur pigiau. Sumokėjus pradinę 90 Eur įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį, telefonas kainuos tik 21,20 Eur/mėn. Perkant šį išmanųjį be sutarties, jis kainuos vos 599 Eur (kaina ne akcijos metu – 849 Eur).

Ieškantiems dar didesnės nuolaidos, verta rinktis „Huawei P20 Lite“. Šį elegantiško dizaino ir tvirto metalinio korpuso išmanųjį dabar galima įsigyti net 40 proc. pigiau. Sumokėjus 34 Eur pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį, telefonas kainuos vos 8,04 Eur/mėn. Perkant šį išmanųjį be sutarties, jis kainuos tik 227 Eur (kaina ne akcijos metu – 379 Eur).

Telefonams papildomai taikomas valstybės nustatytas laikmenos mokestis.

Pasiūlymų ir įrenginių kiekis bei laikas – riboti.

Pirkti internetu – greičiau ir patogiau

Sužinoti apie kitus „Tele2“ išpardavimo pasiūlymus galima ne tik operatoriaus salonuose, bet ir internetinėje parduotuvė www.tele2.lt. Joje nuolaidomis pasinaudoti galima bet kuriuo paros metu ir tik kelių mygtukų paspaudimu.

Be to, užsisakius prekę, ji yra nemokamai pristatoma nurodytu adresu vos per 2–3 d. d. Kaip ir perkant salone, taip ir internetu įsigytą prekę, jei ji nepateisino jūsų lūkesčių, (laikantis numatytų sąlygų dėl pakuotės ir prekės kokybės išsaugojimo) galima grąžinti per 14 dienų.