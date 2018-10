Sugedo telefonas? Neškite jį į „Tele2“ saloną!

Visuose Lietuvos „Tele2“ salonuose galima ne tik apžiūrėti ir išbandyti išmaniuosius, įsigyti naują įrenginį ar paslaugą, bet ir palikti sugedusį telefoną remontui. Taisymas trunka greitai, o atliktiems darbams yra suteikiama 3 mėnesių garantija.

„Žinoma, įrenginys nėra taisomas salone, jis keliauja „Telefonų priežiūros centrą“ sostinėje, tačiau tuo rūpinasi darbuotojai. Beje, mūsų remonto paslaugos yra teikiamos visiems, ne tik „Tele2“ klientams“, – sakė Evaldas Viselga, „Tele2“ Telefonų priežiūros verslo vadovas.

Greita, profesionalu, patogu

Telefonui sugedus, jį tereikia atnešti į artimiausią savo mieste esantį „Tele2“ saloną. Sugedę įrenginiai yra sudedami į specialias dėžutes, kurias salono darbuotojai sandariai užplombuoja ir išsiunčia į sostinę.

„Nepaisant gedimo, dėl kurio įrenginys pas mus patenka, specialistai papildomai patikrina ryšį, kitus telefono jutiklius, ekrano jautrumą lietimui, kamerą. Visa tai darome dėl klientų – kad jie atgautų tobulai veikiantį telefoną. Jei prieš gedimą, įrenginiui galiojo garantija, po remonto pas mus – ji išlieka, o jei tokios nebuvo – suteikiame 3 mėnesių garantiją centre atliktiems darbams“, – pasakojo E. Viselga.

Dėl papildomų patikrinimų remontas netrunka ilgiau. Standartiniu atveju klientas atgauna savo telefoną per 3-5 darbo dienas nuo atidavimo taisymui, nesvarbu kokioje vietovėje begyventų. Be to, kiekvienam klientui, pridavusiam taisyti savo telefoną – yra pasiūlomas pakaitinis, kuriuo jis gali naudotis iki atgaus savąjį.

Išmaniesiems telefonams – dar išmanesnės technologijos

Šiuolaikiniai įrenginiai reikalauja ir inovatyvios priežiūros: pačių naujausių technologijų, originalių detalių ir savo sritį išmanančių profesionalų. Viso to tikėtis galima tik iš telefonų gamintojų sertifikuotų centrų.

„Svarbu atminti, kad po remonto neautorizuotoje taisykloje, telefonui yra panaikinama garantija. Be to, niekas neprisiims atsakomybės, jei įrenginys kitą dieną ir vėl pradės neveikti. Net jei atrodo, kad telefonas sugedo nepataisomai – užsukite į „Tele2“ saloną. Darbuotojai patars ir pasiūlys pačią geriausią išeitį“, – sakė E. Viselga.

„Tele2“ Telefonų priežiūros centre galima taisyti visus „Samsung“, „Huawei“ „LG“, „Getnord“, „Coolpad“, „Meizu“, „Sony“ ir „Xiaomi“ įrenginius bei mygtukinius „Nokia“ telefonus. Garantinis ir negarantinis remontas čia atliekamas ne tik „Tele2“ pirktiems įrenginiams.