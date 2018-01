Pirkti internetu apsimoka: greičiau, patogiau ir, svarbiausia, pigiau

Sumokėti už paslaugas ar apsipirkti internetu yra greičiau, patogiau ir pigiau. Lietuvos mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ internetu perkantiems klientams parengė daugybę sutaupyti padėsiančių pasiūlymų.

„Sekame tendencijas ir pastebėjome, kad vis daugiau mūsų klientų apsiperka ar paslaugas užsako internetinėje parduotuvėje. Siekiame, kad jų apsipirkimas būtų ne tik patogus, bet ir naudingas, todėl kas savaitę atnaujiname pasiūlymus, kurie padės sutaupyti“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ prekybos vadovė.

Užsisakyti paslaugą, telefoną ar kitą įrenginį „Tele2“ internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt galima bet kuriuo paros metu vos kelių mygtukų paspaudimu. Be to, prekė nemokamai pristatoma klientui nurodytu adresu vos per 2–3 d. d. Kaip ir perkant salone, taip ir internetu įsigytą prekę, jei ji nepateisino jūsų lūkesčių, (laikantis numatytų sąlygų dėl pakuotės ir prekės kokybės išsaugojimo) galima grąžinti per 14 dienų.

Įsigyjant išmaniuosius internetu – vertingi pasiūlymai ir dovanos!

Nusprendusieji internetu įsigyti telefonus – šiuo metu gali rinktis net iš trijų pasiūlymų su dovana. Vienas tokių – perkant išmanųjį „NOKIA 8“ (kaina – 599 Eur), kolonėlę „Dreamwave Harmony II“ galima įsigyti vos už 1 centą (vertė – 149 Eur). Pasiūlymas galioja kartu su bet kuriuo neribotų pokalbių ir SMS mokėjimo planu ir sudarius 24 mėn. sutartį internetu.

Melomanams patiks ir antroji galimybė – internetu įsigyjant išmanųjį „Huawei P10 Lite“, kolonėlė „JBL GO“, kurios įprasta kaina yra 28 Eur, kainuos 1 centą. Pasiūlymas galioja kartu su bet kuriuo neribotų pokalbių ir SMS mokėjimo planu ir sudarius 24 mėn. sutartį internetu. Be to, pasinaudojusieji šia akcija, sutaupys net 100 Eur ir mokėdami už telefoną – „Huawei P10 Lite“ kainuos vos 249 Eur (kaina ne pasiūlymo metu – 349 Eur).

Staigmenų už 1 centą „Huawei“ gerbėjams paruošta ir daugiau. Būtent tiek kainuos išorinė baterija su šviestuvu „CLINT” (kaina ne pasiūlymo metu – 34 Eur), internetu įsigijus išmanųjį telefoną „Huawei P9“. Pasiūlymas galioja kartu su bet kuriuo neribotų pokalbių ir SMS mokėjimo planu ir sudarius 24 mėn. sutartį internetu. Su sutartimi gerokai mažiau kainuos ir pats telefonas – vietoje 449 Eur, tik 339 Eur!

Itin tvirti telefonai iki 30 proc. pigiau

Vienus iš tvirčiausių telefonų „Cat“ bei „Getnord“ dabar įsigyti galima itin palankiomis sąlygomis. Internetu nusipirktas patvarusis „Cat S30“, sumokėjus pradinę 69 Eur įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį, kainuos vos 5 Eur/mėn. (kaina be sutarties –239 Eur).

Svajojantys apie „Getnord“ modelius taip pat gali rinktis iš dviejų pasiūlymų. Pirmasis skirtas 2016-ųjų „Getnord Onyx“: įsigijus jį internetu, sumokėjus pradinę 79 Eur įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį – šis tvirtasis telefonas kainuos tik 10 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 399 Eur).

Norintys išleisti dar mažiau – gali rinktis ir internetu užsisakyti „Getnord Walrus 2“. Sumokėjus pradinę vos 21 Eur įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį, už telefoną tereiks mokėti 2 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 99 Eur).

Sutaupyti norintys taip pat gali rinktis „Cat S60“, už kurį sumokėjus pradinę 257 Eur įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį – per mėnesį tereiks mokėti 13 Eur (telefono kaina be sutarties – 648 Eur).