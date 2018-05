Labdarai plečia galimybes ir ribas

Paramai negalimų tiekti maisto produktų sąrašas ateityje turėtų trumpėti.

Mažinant maisto švaistymo problemą, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba parengė projektą, susijusį su labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymu. Jį patvirtinus, tikimasi, išaugtų dalijamo maisto asortimentas ir žmonės, reikalingi paramos maistu, visavertiškiau maitintųsi.

Į naują sąrašą įtraukti kai kurie gyvūniniai produktai, kiaušiniai, fasuoti produktai iš viešojo maitinimo įmonių. Taip pat numatytos išimtys pratęsti tam tikrų atiduoti labdarai skirtų produktų rekomenduojamus tinkamumo vartoti terminus. Net ir tokiu atveju, primenama, toks maistas turi būti saugus.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos projekte minimas ir maistas, neatitinkantis deklaruojamos kokybės reikalavimų, neperrūšiuoti vaisiai ir daržovės, maistas, kurio pakuotės pažeidimai negali turėti įtakos maisto saugai ar atitinkantis tam tikrus reikalavimus ir pagamintas viešojo maitinimo įmonių. Nurodoma, kad atvėsintas karštas maistas gali būti tiekiamas labdarai ir paramai ne ilgiau kaip 24 valandas po pagaminimo ir laikant jį ne aukštesnėje kaip 4 laipsniai temperatūroje, kiaušiniai – praėjus 21 dienai po jų padėjimo. Prieš patiekiant galutiniams vartotojams, jie privalės būti tinkamai termiškai apdoroti ir panašiai.

Išvardyta, kad labdarai ir paramai negalėtų būti tiekiami maisto produktai, paženklinti „tinka vartoti iki“ pasibaigus nurodytam terminui, taip pat alkoholis, namuose gaminti produktai, jūros gėrybės, produktai pažeistose pakuotėse, jei pažeidimai gali turėti įtakos maisto saugai. Pavyzdžiui, surūdijusi konservų dėžutė.

Painioja terminus

Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorė Deimantė Žebrauskaitė sako tokias naujoves vertinanti labai gerai, nes kai kurių produktų negalėjimas atiduoti labdarai atrodo nelogiškas.

„Tarkime, kietiesiems sūriams nieko neatsitinka po „geriausias iki“ termino, bet nebuvo galima jų dalyti arba vartoti“, – pateikia pavyzdį.

„Išplėstu asortimentu mes labai džiaugiamės ir sveikiname, nes ne tik bus galima atiduoti tuos maisto produktus paramai, bet tokiu būdu mažinamas ir maisto švaistymas“, – sako D. Žebrauskaitė.

„Maisto banko“ vadovė pastebi, kad visuomenėje kol kas mažai supratimo apie maisto galiojimo terminus. Neretai neskiriama, ką reiškia „geriausias iki“ ir „tinka vartoti iki“. Antrasis variantas reiškia, kad po nurodytos datos produkto jau nebegalima vartoti, o pirmuoju atveju net ir pasibaigus terminui kurį laiką produktas vis tiek tinkamas maistui. Pavyzdžiui, miltai, cukrus ir kiti panašūs produktai.

„Žmonės mato terminą „geriausias iki“ ir mano, kad jau viskas, kad tą dieną reikia mesti į šiukšlyną, tačiau nieko blogo tam produktui neatsitinka“, – D. Žebrauskaitė pabrėžia, kad žmones reikia šviesti.

Kadangi Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra pateikusi projektą visuomenei derinti, gerai jį išnagrinėjus kitą savaitę bus teikiamos pastabos.

Remtinų bus visada

Pasak D. Žebrauskaitės, labai svarbu, jog, išplėtus labdarai ir paramai skiriamų maisto produktų sąrašą, remtini žmonės galėtų gauti produktus, kurių iki šiol nebuvo galima dalyti. Išsiplėstų asortimentas, maistas būtų visavertiškesnis.

„Šiuo metu atiduodamuose paramos paketuose yra labai daug angliavandenių, antroje vietoje – vaisiai ir daržovės, bet baltymų tikrai labai trūksta. Jei kalbama apie „Maisto banko“ dalijamą paramą, baltyminis maistas vidutiniškai sudaro 17 procentų viso išdalyto maisto, o mūsų tikslas yra, kad sudarytų bent 25 procentus“, – aiškina „Maisto banko“ direktorė.

Be to, didesnis maisto kiekis reiškia, kad būtų galima pamaitinti daugiau žmonių. D. Žebrauskaitės teigimu, reikalingų paramos žmonių skaičius stabiliai mažėja kokius trejus metus, tačiau to priežasčių greičiausiai yra ne viena, o esminės – emigracija, mažėjantis nedarbas.

„Bet visą laiką liks dalis remtinų žmonių, – primena „Maisto banko“ vadovė. – Tos pačios gausios šeimos arba dirbantieji mažai kvalifikuotą darbą, gaunantieji nedidelius atlyginimus ir kiti. Deja, bet kol kas yra taip, kad jei nedirbantys žmonės turi vaikų, dažniausiai skursta, ir jiems reikalinga parama maistu.“