Šiltų emocijų biuras – suplanuotas darbui, bet primenantis namus

Sostinės Žvėryno rajone esantis biuras iki smulkmenų suplanuotas produktyviam darbui, bet primena jaukius namus. „Biuro patalpos turi savo estetiką: monolito sienas, lubas. Jas sumaišius su šiltos riešuto faneros elementais, sukurtas labai šiltas ir jaukus interjeras“, – savo darbą pristato architektūros ir statybos studijos „Prusta“ architektė-dizainerė Ieva Prunskaitė.

Šalia įėjimo stovinti juoda drabužių spinta dekoruota naktiniu pasaulio žemėlapiu. Jis simbolizuoja čia įsikūrusios įmonės „SV Logistic“ ideologiją. Šiltos spalvos, minkšti audiniai, dekoro elementai pastabesniam lankytojui išduoda, kad kolektyve dominuoja moterys.

Moteriškumas turėjo įtakos ir kai kuriems techniniams sprendimams. Pavyzdžiui, grindų danga turėjo būti minkšta, kad sugertų batų kaukšėjimą. Tradicinę kiliminę architektai nusprendė pakeisti rečiau naudojama viniline. „Suaustas raštas jaukiai atrodo, o danga lengvai valoma ir sugeria garsą“, – šiuo pasirinkimu džiaugiasi I. Prunskaitė.

Logistikos įmonės darbuotojai daug kalba telefonu, todėl bendroje patalpoje darbo vietos atskirtos oranžinėmis akustinėmis sienelėmis. Platūs, erdvūs darbo stalai, kaip ir kiti biuro baldai, pagaminti pagal individualų projektą. Architektė atkreipia dėmesį į netradicinius stalviršius: „Norėjome daugiau gyvybingumo, todėl pasirinkome nevienalytį betono raštą.“

Direktoriaus kabinetas, buhalterija ir su virtuve sujungtas pasitarimų kambarys nuo bendros patalpos šurmulio apsaugotas garsą slopinančiomis stiklo pertvaromis, laminuotomis akustine plėvele. Profiliuoto stiklo sienelės padėjo išspręsti ir kitus klausimus: jos neuždaro erdvės, praleidžia šviesą, bet blokuoja vaizdą, nes nėra visiškai skaidrios.

Bendrą biuro erdvę riešutmedžio arka simboliškai skiria į dvi zonas – darbo ir poilsio, tačiau neužgriozdina vaizdo. Ji atlieka ir kitą svarbią funkciją – tai spausdintuvui skirtas baldas ir dokumentų spinta.

Už arkos – poilsio zona su minkštais baldais ir televizoriumi. Jai papildomo jaukumo suteikia riešutmedžio plokštės siena, kuri baigiasi perforuota rankų darbo surūdijusio metalo sienele. Architektė sako, kad ši sienelė sumontuota kaip spinta „buičiai“ paslėpti, bet iš tiesų ją sunku taip suvokti. „Tai harmoninga detalė, kuri žaismingai dera su riešuto faneruote ir kontrastuoja su šaltu betonu“, – pastebi I. Prunskaitė.

Virtuvė skirta ne tik pietų pertraukai. Prie ilgo paaukštinto stalo galima posėdžiauti arba dirbti, panorus pakeisti sėdėjimo vietą. „Virtuvė turėjo nepriminti virtuvės. Čia naudojome tas pačias medžiagas, kaip ir likusioje erdvėje. Net plytelių siena šalia darbastalio atrodo lyg dekoras“, – pasakoja interjero kūrėja.

Bendrą interjero nuotaiką ir stilių harmoningai papildo kruopščiai priderinta apšvietimo sistema. „Kad nesimatytų, laidai buvo vedami ne tiesiai per lubas, o bėginėmis sistemomis. Be to, šviestuvai ir jų karkasai sudaro grafinį piešinį“, – atkreipia dėmesį I. Prunskaitė. Kad be reikalo nebūtų švaistoma elektros energija, lemputes darbo vietose įjungia judesio davikliai.

Baigiamuoju interjero akcentu tapo originalūs paveikslai. Architektė pasakoja, kad šiuos solidumo suteikiančius elementus rinkosi visi darbuotojai. „Norėjome linksmų paveikslų, sužadinančių geras emocijas. Siūliau daug variantų, bet buvo sunku išsirinkti tinkamiausius. Galiausiai paveikslai atvežti į biurą ir liko tik tie, kurie čia tiko labiausiai“, – aiškina ji. Bendroje erdvėje kabantis ryškus Vilmanto Marcinkevičiaus kūrinys, I. Prunskaitės nuomone, spalviškai sutvarko erdvę, „viską sustyguoja“. Direktoriaus kabinete geriausiai tiko Andriaus Miežio darbas.

„Visame biure naudotos tos pačios medžiagos, jų nėra daug. Yra tik keli spalviniai elementai, paveikslai. Visur kitur stengėmės išlaikyti vientisumą, neužgožti už langų esančių vaizdų, kurie taip pat sudaro grafinį piešinį“, – atliktą darbą apibendrina I. Prunskaitė.

Bendrą interjero nuotaiką ir stilių harmoningai papildo kruopščiai priderinta UAB „Gaudrės“ apšvietimo sistema.

