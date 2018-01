Prabangos kultūra

Prabanga namuose dažnai asocijuojasi su baltu marmuru, krištolu ir paauksuotomis detalėmis. Tačiau ją kuria ne tik brangių daiktų kiekis ar namų dydis, bet ir išmintingai sutvarkyta, kokybiška, sąmoningumą išplečianti aplinka. Toks yra šis butas Manhetene, projektuotas architekto Matthew Viedermano ir dizainerės Suchi Reddy.

Simetrinės kompozicijos miegamajame ir svetainės zonoje primena Weso Andersono filmų kadruotes ir kuria monumentalumo įspūdį. Iš tiesų simetrija yra vienas esminių prabangos bruožų erdvėje. Kitas – aukštos lubos. Profesionaliai suderinus juos abu, interjeras išties atrodo visai kitaip.

Gerame interjere, kaip ir gerai architektūrai, labai svarbi medžiagų ir tekstūrų darna. Dauguma modernizmo laikotarpio architektų naudojo dvi, daugiausiai tris medžiagas. Tokio požiūrio laikytasi ir projektuojant šį būstą. Medienos raštų grožis ir spalvos sodrumas idealiai atsiskleidžia baltų sienų fone.

Šviesa mažai erdvei suteikia daugiau tūrio. O aštrios geometrinės formos šviestuvas, kabantis pačiame kambario viršuje, atkreipia dėmesį, kokios aukštos šio buto lubos.

Prabangiuose interjeruose dažniausiai kabinami dideli, vizualiai dominuojantys paveikslai. Šįkart pasirinkimas kitoks. Lengva devynių minimalistinių Lauros Ball tapytų akvarelių kompozicija ramiai levituoja svetainėje, suteikdama jai naujos struktūros.

Radiatoriai šiame būste dengti medžiu, sukuriančiu palangės aukščio sienos cokolį, būdingą ikimodernistiniam laikotarpiui. Dėl to jie vizualiai pratęsia grindjuostes, taigi ir grindis, o tai jau klasikinis, dvaruose aptinkamas, motyvas. Be to, medžio apdaila atlieka ir praktinę funkciją, nes apsaugo baltas sienas nuo tepimosi.

Kiekviename kambaryje galima rasti XX a. vidurio moderno medinių baldų ir paviršių. Jiems akomponuoja ir keletas šiuolaikinių objektų: „Issey Miyake“ šviestuvas, rašomojo stalo kėdė su metaliniu rėmu, iliuzinis paveikslas darbo kambaryje. Visa tai mums praneša, kad šiame būste gyvena šiuolaikiški, tačiau ilgaamžę kokybę vertinantys žmonės.

Interjere svarbu rasti paviršių pusiausvyrą. Ramūs ir lengvi (kaip baltos sienos ar vienspalvis sofos audinys) įdomiai „sutaria“ su griežtesnėmis ar ornamentinėmis struktūromis (šiuo atveju – kilimo raštas, baldų fasadų skaidymas ar rankų darbo krėslo sėdimosios dalies pynė).

Augaliniais motyvais austas kilimas yra tamsiausias elementas šviesių spalvų svetainėje. Tonų perėjimai, kai grindys tamsiausios, sienos šviesesnės, o lubos visiškai baltos, kuria psichologinį stabilumą ir malonų erdvės pojūtį. Šis efektas neatsitiktinis – tokia tonų hierarchija egzistuoja ir gamtoje.