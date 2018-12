Pirmenybė praktiškumui

Nenumaldomai artėja šventinis laikotarpis, kurio vienas sunkiausių galvos skausmų – dovanų artimiesiems išrinkimas. Nesunku suvokti, kiek daug nereikalingų mažmožių mus supa kasdien, tad per didžiąsias šventes norime ko nors kito – praktiško ir naudingo, kokybiško ir ilgaamžio. Būtent tokiomis dovanomis salonas ZWILLING. STALAS IR VIRTUVĖ padės nuoširdžiai nudžiuginti tiek nuolat virtuvėje besisukančią moterį, tiek gaminti mėgstantį vyrą.

Vienas geidžiamiausių sezono dovanų siūlo „Staub“. Tai Prancūzijos įmonė, kurios ketaus induose pagaminta šventinė vakarienė nustebins net ir labiausiai išlepusį gurmaną. Gaminant maistą be galo svarbi įrangos ir įrankių kokybė. „Staub“ puodai naudojami tiek paprastose namų, tiek profesionalų virtuvėse, o jų pritaikymas be galo įvairus: nuo troškinių iki… duonos! Drąsus ir didelis puodų dydžių ir spalvų pasirinkimas, tad dovanas galite derinti prie gavėjo virtuvės interjero, pomėgių ar stiliaus. Be ketaus gaminių, akį patrauks keraminiai serviravimo dubenys, kuriuos, padengtus specialia glazūra, be galo lengva prižiūrėti.

Galerija

Kartais net ir mažos praktiškos detalės gali pradžiuginti. Tai nesunkiai įrodys vokiečių kompanijos „Zwilling“ peiliai bei kiti įrankiai. Šie puikaus dizaino ir lengvų formų reikmenys tiks ir patiks kiekvienam maisto ruošimo mylėtojui. Kokybiškos nerūdijančio plieno mentelės, šluotelės, teptukai, samčiai ir visame pasaulyje pripažinti peiliai pradžiugins norinčiuosius atnaujinti seną virtuvės įrankių kolekciją.

Tikros kalėdinės nuotaikos medžiotojai valgomajame iš karto įsimylės vokiečių kompanijos „Rosenthal“ porceliano gaminius. Puikios kokybės ir dizaino stalo indai bei aksesuarai pavergia net išrankiausiuosius. Šių metų šventėms „Rosenthal“ ir „Hutschenreuther“ siūlo vintažu ir jaukumu alsuojančią stalo indų kolekciją. Nuostabi šventinė pasaka atsispinti ir dideliuose serviravimo induose, ir mažuose arbatos puodeliuose, todėl kalėdinio stalo išskirtinumas garantuotas.

Išsiilgusiesiems subtilios prabangos, romantikos ir magiškos valgomojo atmosferos dera prisiminti, kad 2018-ųjų Kalėdos diktuoja auksinių aksesuarų ir indų tendenciją. Norinčiuosius žengti koja kojon ir su mada, ir su ilgaamže neatsibostančia klasika pradžiugins „Rosenthal“ porceliano vazos „Ode“ ir dekoratyvūs angeliukai, kurie ne tik papuoš vakarienės stalą, bet ir bus puiki dovana bet kokio amžiaus šeimos nariui. Stalo dekoro vientisumą vainikuos baltos ir auksinės spalvų indų derinys, nepalikdamas nė vieno svečio abejingo.

Galerija

Ieškantiesiems kokybiškiausių ir praktiškiausių dovanų pravartu apsilankyti salone „Zwilling. Stalas ir virtuvė“. Čia gausu pasaulyje gerai žinomų gamintojų („Staub“, „Zwilling“, „Rosenthal“ bei kt.) kūrinių, kurie virtuvėje praleidžiamą laiką padarys trumpesnį ir džiaugsmingesnį, o šeimos vakarienėms suteiks stilingumo, komforto ir jaukumo.

Gamintojų nuotraukos

Salonas „Zwilling. Stalas ir virtuvė“

Bokšto g. 2, Vilnius

Tel. (8 5) 231 3084

Mob. +370 699 62 695

El. p. zwilling@rcd.lt

www.stalasirvirtuve.lt