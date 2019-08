Netikėta detalė: durys, atveriančios daugiau šviesos

„DO Architects“ bendraįkūrėja architektė Sabina Daugėlienė įsitikinusi, kad natūrali šviesa namuose – vienas svarbiausių akcentų, todėl su kolegomis Algimantu Neniškiu, Andre Baldišiūte ir Ieva Marija Malinauskaite kurdama namus savo šeimai, jai skyrė itin daug dėmesio. Būtent taip gimė konkurso „Tendencijos“ komisiją sužavėjusi interjero detalė „Durys su langu šviesai“.

Mokslininkai sako, kad šviesa daro žmones laimingesnius. Panašiu požiūriu vadovaujasi ir „DO Architects“ bendraįkūrėja S. Daugėlienė. Pasak jos, visada norisi, kad namuose būtų kuo daugiau natūralios šviesos, todėl buvo sukurtos durys su viršlangiais.

Architektė pasakoja, kad sprendimo, kuris padėtų įsileisti daugiau šviesos, teko ieškoti dėl pirminės idėjos – namo vitrininiai langai turėjo būti nukreipti į sodą ir šalia vingiuojantį geležinkelį. Dėl šios priežasties namas pasuktas šiaurės ir šiaurės vakarų kryptimi, ir buvo svarbu turėti kuo daugiau natūralios šviesos šaltinių. „Norėjome šviesios bendros erdvės – taip atsirado stoglangiai. Norėdami pro juos įleisti saulės, mes turėjome vidinę sieną užlenkti tarsi stogą ir suformuoti namuką name, kad pro stoglangius iš rytų ir pietų šviesos patektų į svetainę, valgomąjį, virtuvę“, – paaiškina architektė.

Vis dėlto to buvo negana. S. Daugėlienė teigia, kad natūrali šviesa jai – viena didžiausių vertybių, todėl jos paimti ir padalinti visiems kambariams norėjosi kuo daugiau. Taip gimė sumanymas į miegamuosius, kurie yra vidiniame name, leisti šviesą pro langus durų viršuje.

Tik iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad viršlangiai yra nematyta detalė. S. Daugėlienė patikina, kad jie naudojami, pavyzdžiui, vonios kambariuose (kaip ir šiame name), tačiau dažniausiai su rėmais. Šio namo išskirtinumas – viršlangiai neturi rėmų ir yra įtaisyti šlaite. To, kaip pripažįsta architektė, jai dar nebuvo tekę daryti.

„Pirminė idėja – norėjosi, kad atidarius duris erdvė tarsi prasitęstų, o viršlangis pradingtų. Iš pat pradžių mintis padaryti jį tarsi visiškai berėmį, tarsi stiklą kabantį ore atrodė nelabai reali. Kilo klausimas: kaip čia mes ją įgyvendinsime? Bet pamažu išsprendėme visas problemas“, – projekto darbų pradžią prisimena architektė. Ji pripažįsta, kad šis konstrukcinis mazgas nėra įprastas, bet techniškai paprastesnis, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Tiesa, architektė sutinka, kad kartu dirbusiems specialistams tokių durų įrengimas buvo įdomus iššūkis, reikėjo tarpusavyje derinti darbo žingsnius.

Pirmiausia buvo montuojamos durų staktos, įpjaunant jas pagal angas, nes vidinio namelio siena yra šiek tiek įstriža ir dėl to angų kraštinės nėra vienodų matmenų. Pasak S. Daugėlienės, dėl to visi specialistai turėjo derinti savo darbus ir dirbti dar kruopščiau nei įprastai. Įstačius durų staktas, stiklo meistrai galėjo pasidaryti stiklo trafaretus ir juos išpjauti.

Name įstatytos durys be apvadų. Tai reiškia, kad stakta neapgaubia sienos ir sudaro vientisą plokštumą. Būtent durų juodalksnio apvadas (ši medžiaga pasirinkta dėl to, kad nedaug vaikšto, lengva apdirbti, neaukštos kainos) ir sudaro švieslangio angą. Architektė norėjo, kad namuose būtų įprastos varčios, nes tuomet durys padeda išsaugoti privatumą. „Uždaręs duris nematai, kas vyksta, bet pro viršlangį sklinda šviesa“, – priduria ji.

Pavilnyje esantis namas suprojektuotas taip, kad šviesa po jį galėtų laisvai sklisti. S. Daugėlienės teigimu, tokia ir buvo pagrindinė idėja: suprojektuoti erdvę taip, kad pro stoglangį sklindanti arba vitrininėje namo dalyje gausesnė nei miegamuosiuose šviesa galėtų nevaržomai keliauti.

Architektės nuomone, natūrali šviesa yra vienas iš svarbiausių namo elementų, o tinkamai suprojektavus jos šaltinius – langus ar stoglangius – erdvė atrodo malonesnė, erdvesnė ir turi tvirtesnį ryšį su gamta. „Kai pusryčiauji ir iš po debesų vos vos pradeda lįsti saulė, tu jau jauti, matai, kad tuoj išsigiedrins. Taip pat matai ir jauti, kai pradeda lyti. Ryšys su lauku leidžia jaustis gamtos dalimi“, – pokalbį apibendrina ji.