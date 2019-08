Laisvus žmones burianti erdvė

Bendradarbystės erdvės – tai lyg vienas didelis biuras, sujungiantis ir suburiantis skirtingų sričių atstovus po vienu stogu. Dažniausiai tokiose erdvėse įsikuria laisvai samdomi darbuotojai, antrepreneriai, nuotoliniu būdu galintys dirbti žmonės ar, kaip sužinosite skaitydami šį straipsnį, didelių kompanijų darbuotojai. Pagrindinis tikslas – suburti, sujungti žmones, dalintis bendra biuro technika, sutaupyti ir nesusisaistyti ilgalaikiais kontraktais.

Bendradarbystė Vilniaus centre

Šio straipsnio objektu neatsitiktinai pasirinkau gan naują bendradarbystės erdvę, įsikūrusią Vilniaus centre. Vos keleto mėnesių sukaktį skaičiuojanti „Wolf Space“ laužo ne tik Lietuvoje itin mėgstamo tariamai skandinaviško minimalizmo (juoda ir balta su plytų ir metalinių vamzdžių akcentais) standartus. Čia visomis prasmėmis atveriamos čakros kūrybai, sėkmingam darbui ir ryšių kūrimui.

Standartines bendradarbystės erdves sudaro stalų ir kėdžių komunos, bendra virtuvėlė, biuro įranga (spausdintuvai ir kt.), wi-fi. Tačiau tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje jos vis inovatyvesnės, modernesnės, draugiškesnės verslui, laisvai samdomiems darbuotojams ir siūlo vis daugiau papildomų paslaugų.

Nerado tinkamiausios vietos

Sakoma, kai darai tai, kas patinka, tuomet viskas pavyksta geriausiai. Ši taisyklė puikiai galioja ir bendradarbystės erdvės „Wolf Space“ įkūrėjui Mindaugui Andruškevičiui. Vyras beveik viską darė pats. „Esu gyvenęs ne vienoje užsienio šalyje, be to, daug keliauju, nuolat lankiau panašias erdves. Amsterdame esu vienoje iš jų dirbęs ir domiuosi nekilnojamuoju turtu. Kai nutariau grįžti į Lietuvą, ieškojau panašios erdvės, kurioje galėčiau įsikurti, ir supratau, jog nerandu skirtos sau. Tuomet nusprendžiau, kad tai – puiki proga realizuoti savo žinias, viziją ir atidaryti tokią bendradarbystės erdvę, kurioje mielai kasdien dirbčiau pats“, – gimusia idėja dalijasi Mindaugas, kuriam didžiausią įspūdį sukėlė Amsterdamo, Lisabonos ir Barselonos erdvės.

Išskirtinį interjerą kūrė pats

Tik užėjus į Vilniaus miesto centre įsikūrusią „Wolf Space“ užplūs lengvumas ir šviesos pliūpsnis. Šioje vietoje itin daug šviesos – stoglangiai ir didžiulis ovalus stiklinis stogas bendroje poilsio erdvėje. Paklausus, ar lengvai pavyko rasti tokią vietą, Mindaugas atskleidžia, kad pagrindinis iššūkis buvo ją rekonstruoti. „Su architektu Artūru Imbrasu turėjome malonaus darbelio. Sprendėme, kaip šitą vietą paversti erdvia, šviesia, patogia ir patrauklia. Architektas buvo atsakingas už techninius sprendimus, o aš turėjau aiškią viziją ir rūpinausi visomis detalėmis“, – teigia savininkas.

Nuo vizijos iki galutinio jos įgyvendinimo praėjo beveik metai. „Nežinau, ar daug, ar mažai, bet kone viską dariau vienas. Na, išskyrus statybos darbus ar techninius planus“, – pasakoja Mindaugas.

Spalvos žadina kūrybiškumą

Be komfortiškų kėdžių ir ergonomiškų stalų, kuriuos Mindaugas pats išbandė, čia yra ir daugiau akį patraukiančių elementų. Įspūdinga vario spalvos odinė sofa, puošta žalsvomis, rausvomis ir pilkšvomis pagalvėlėmis, veliūriniai dangaus prieš audrą spalvą primenantys foteliai ir įspūdingas juodų plytelių staliukas ant subtilaus stilingo kilimo sukuria svetainės aliuziją. Joje kviečiame prisėsti, pailsėti, pavartyti knygas ar žurnalus.

Čia pat – atvira erdvė žmonėms, mėgstantiems dirbti skambant muzikai, ir didelė patogi virtuvė. Vyrauja pilka, kuri atspindi vyriškąjį pradą, ir prigesinta rožinė su įspūdingomis veliūrinėmis baro kėdėmis ir šviestuvais. „Šių dviejų spalvų derinys kuria balansą. Derindamas jas galvojau apie abiejų lyčių atstovus. Norėjau spalvų, bet ne margumyno“, – savo pasirinkimą aiškina Mindaugas.

Pagrindinė interjero spalva – geltona. Ji vyrauja komunikacijoje, ant kortelių, geltonos kėdės stovi valgomojo zonoje. Susitikimų kambaryje prie įspūdingo rankų darbų medinio stalo – šiek tiek prigesto geltonumo, garstyčių spalvos odinės kėdės. „Geltona skatina kūrybiškumą. Tai tikrai buvo viena iš priežasčių, kodėl rinkausi būtent ją. Tačiau svarbu geltoną derinti su kitomis, ne taip garsiai rėkiančiomis spalvomis“, – pasakojo „Wolf Space“ įkūrėjas.

Hygge kampelis

Mindaugo tikslas buvo sukurti ne tik geros nuotaikos, patrauklią ir jaukią erdvę. Svarbi ir vieta. „Pas mus darbuojasi ne tik lietuviai, turime ir atvykėlių iš kitų šalių – jiems itin svarbi erdvių lokacija. Esame įsikūrę tarp Senamiesčio ir Naujamiesčio, tad po darbo galima keliauti tiesiai į barus ar restoranus. Beje, turime daug partnerių, kurie pas mus dirbantiesiems siūlo patrauklias nuolaidas“, ­– apie erdvės privalumus pasakoja šeimininkas.

Po darbo kviečiama pailsėti, atsipūsti. Be jaukios terasėlės, čia įkurtas hygge (daniškas terminas, reiškiantis jaukią erdvę ir nuotaiką – aut. past.) kampelis, siūlomi nemokami gėrimai.

Tikslas – skatinti bendruomeniškumą

Svarbus ne tik kūrybingumą žadinantis interjeras, ergonomiška darbinė aplinka, bet ir žmonės. Be to, nereikia investuoti į remontą, baldus ar biuro įrangą, čia negalioja verslo aprangos kodas ir griežtos darbo valandos – į erdvę galima patekti 24 valandas per parą, visas 7 savaitės dienas.

„Bene pagrindinis mano tikslas – kad šiose erdvėse dirbtų asmenybės, kurios megztų tarpusavio ryšius ir pasisemtų viena iš kitos kūrybos idėjų. Gyvendamas skirtingose šalyse ir lankydamas galybę tokių erdvių, pamačiau, kad ten dirbantys žmonės tampa draugais, pradeda kartu keliauti, be abejo, kuria tarpusavio ryšius“, – pasakojo Mindaugas.

Panašiose erdvėse pasaulyje, taip pat ir „Wolf Space“, nuolat vyksta socialiniai ir verslo renginiai. „Visai neseniai trims mėnesiams pas mus buvo įsikūrusi verslo organizacija su mentoriais, kurie padeda startuoliams kurti naujus verslus. Jie noriai kvietė ir čia dirbančius žmones prisijungti prie marketingo, verslo strategijų kūrimo seminarų. Organizuojame ir socialinius renginius: picų ar filmų žiūrėjimo vakarus. Kadangi turime terasą, vasarą planuojame rengti kolegų vakarėlius“, – ateities planais dalinasi savininkas.

Pavadinimo prasmė

Paklausius apie pavadinimą „Wolf Space“ (angl. „vilko erdvė“), Mindaugo akys sužimba: „Jis turi dvi svarbias reikšmes. Vilkai yra tie gyvūnai, kurie gyvena gaujomis, bet kiekvienas – tarsi lyderis. Jie kartu valgo, medžioja. Net vartojamas terminas vienišas vilkas, kuris reiškia laisvai samdomą ar sau dirbantį asmenį, tam tikromis progomis prisijungiantį prie kitų narių, pavyzdžiui, pavalgyti, pakalbėti, atsipūsti nuo darbų. Dar viena simbolinė reikšmė susijusi su Vilniumi. Kunigaikštis Gediminas, prieš įkurdamas Vilnių, susapnavo… ką?“

Bėgama nuo hierarchijos

Pasaulyje į tokias erdves savo darbuotojus siunčia ir didžiosios kompanijos „Microsoft“, „Apple“, „Google“, „IBM“, „Twitter“, „General Electric“ ir „Spotify“. Dirbant bendrose erdvėse su kitų verslo šakų atstovais, lengviau suprasti rinkos situaciją, peržengti ribas ar tiesiog pažinti savo vartotojus. Startuoliams yra lengviau pradėti savo veiklą tokiuose biuruose. Taip atsisakoma hierarchijos, visi lygūs, nes sėdi vienodose kėdėse prie vienodų stalų.

More sociable, less hierarchical (angl. „daugiau socialumo, mažiau hierarchijos“) – toks pagrindinis šiuolaikinių kompanijų devizas. Pasaulis bėga nuo to, kad iki vadovo kabineto reikia prasibrauti pro sekretorę, o jame stovi keturi odiniai foteliai, sekcijos ir prabangūs toršerai.

Pirmosios bendradarbystės erdvės pradėjo kurtis 1995 m. Vokietijoje, terminas užregistruotas 1999 m. Niujorke, o 2002 m. atidaryta pirmoji oficiali Europoje – Austrijoje.

Įdomu, kad 2013 m. buvo apie 3 000 bendradarbystės erdvių, o 2019-iaisiais preliminariai –18 900. Per metus jų paslaugomis pasinaudoja apie 1,7 mln. žmonių.