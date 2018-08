Kultinis objektas: kavos magiją atskleidžiantis indas

Yra gausybė daiktų, kurie, vos sukurti, trumpa i žybtelėjo ir greitai nugrimzdo į užmarš tį – dabar jie įdomūs nebent siauram profesionalų ratui. Tai tikrai negalioja dailiam kavos ruošimo indui „Chemex“. Nenuostabu – ekspertai laiko jį vienu sėkmingiausių kada nors sukurtų dizaino objektų.

Šis grakščios formos indas pastaraisiais metais užkariavo madingas kavines nuo Niujorko ir Berlyno iki Vilniaus, itin dažnai šmėžuoja ir socialinio tinklo „Instagram“ nuotraukose. Spėjant šio stilingo daikto amžių nesunku suklysti, esą gal jis sukurtas ir visai neseniai? Tačiau iš tiesų „Chemex“ ‒ jau daugiau kaip 70 metų.

Tai sėkmingiausias chemiko ir išradėjo Peterio Schlumbohmo, 1935 m. iš Europos emigravusio į JAV, kūrinys. Jo autorius, per savo karjerą užpatentavęs daugiau kaip 300 (!) įvairių įrenginių, įkvėpimo sėmėsi iš tarpukario modernizmo, ypač iš Bauhaus dizaino mokyklos Vokietijoje. P. Schlumbohmas yra pasakęs: „Stalas turi būti stalas; kėdė privalo būti kėdė; lova turi būti lova. Kai 1938 m. dėl asmeninių poreikių sumaniau sukurti kavos indą, mano tikslas buvo paprastas: jis turi ruošti kavą. Tuomet pritaikiau savo turėtas chemijos ir fizikos žinias.“ Atidžiau įsižiūrėjus, indas „Chemex“ tikrai gali atrodyti lyg atėjęs iš chemijos laboratorijos. Ieškant konkrečių prototipų akivaizdu, kad P. Schlumbohmą įkvėpė chemikų naudojama plačiadugnė Erlenmejerio kolba.

Bet palikime chemiją ramybėje ‒ kur slypi „Chemex“ žavesys ir populiarumas? Pirmiausia šis indas puikiai atstovauja tam, ką vadiname „laikui nepavaldžiu dizainu“. O dar yra genialiai paprastas – to kūrėjas siekė, tai puikiai pavyko. Juk „Chemex“ yra viso labo skaidraus vientiso stiklo indas, stipriai susmaugtas per vidurį. Dvi medinės detalės, kurias prilaiko odinė juostelė, it koks „korsetas“ apgaubia šio indo „juosmenį“ ir saugo jį imančią ranką nuo karščio.

1941 m. sukurtas „Chemex“ itin vykusiu buvo pripažintas gana greitai – dar 1958 m. Ilinojaus technologijų institutas įtraukė jį į geriausių moderniųjų laikų dizaino objektų šimtuką. Jis stovi ir nuolatinėje Niujorko modernaus meno muziejaus (MoMa) ekspozicijoje. Ieškantys kultinių objektų blykstelėjimų populiariojoje kultūroje taip pat nenusivils – „Chemex“ šmėžuoja kultiniame TV seriale „Reklamos vilkai“ („Mad Man“).

Nepriekaištingas dizainas svarbu, o kaipgi funkcija? Priešingai nei kai kuriems kitiems dizaino objektams, šiam indui reiškiama pagarba ir dėl praktiškumo. „Chemex“ – tai viena iš paprasčiausių priemonių paruošti kokybiškai kavai: į kaklelį įdedamas popierinis filtras, įberiama maltos kavos, o tada plona srovele pilamas vanduo, kuris per kelias minutes sulaša ant dugno. Rezultatas – puikus gėrimas (dažniausiai jam parenkamos šviesiai ar vidutiniškai skrudintos šviežiai maltos kavos pupelės), atskleidžiantis visus savo skonio ir aromato niuansus.

Tuo įsitikinti gali kiekvienas, nes „Chemex“ yra prieinamas kiekvienam kavos (ir gražių daiktų) mėgėjui. Taip buvo visada: vos sukurtas, praėjusio amžiaus 5-ajame dešimtmetyje, JAV jis kainavo vos 6 dolerius, dabar – 30–40 dolerių (40–50 Eur Europoje).

Už indą fotosesijai dėkojame „Huracán Coffee“.