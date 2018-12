„Hang It All“ kabykla. (Gamintojų nuotr.)

Kultinė kabykla – žaismingas praktiškumas

Avantiūriška idėja kartais ištisiems dešimtmečiams užkariauja vartotojų širdis ir palieka ryškią žymę dizaino istorijoje. Būtent taip 1953 m. nutiko dizaineriams Charlesui ir Ray Eamesams, sukūrusiems visame pasaulyje atpažįstamą drabužių kabyklą „Hang It All“.

Prieš 65 metus Ch. ir R. Eamesams gimė mintis sukurti mediniais burbuliukais dekoruotą spalvingą kabyklą – būtent tada ir pasidėjo „Hang It All“ sėkmės istorija. Dizainerių duetas dažnai pristatomas kaip vienas įtakingiausių XX a. Šiandien ne vienas jų sukurtas baldas saugomas muziejuose, galerijose ir garbingose dizaino mėgėjų namų vietose.

„Hang It All“ nebuvo pirmasis dueto žingsnis užkariaujant vaikų širdis. Iki tol dizaineriai buvo sukūrę ne vieną įmantrų žaislą ir baldą jiems. Būtent vaikams buvo skirta ir spalvinga kabykla, kuria norėta paskatinti juos tvarkingai pasikabinti savo drabužius. Vargu ar dizaineriai tikėjosi, kad ilgainiui ši interjero detalė bus vertinama kaip originalus ir išskirtinis meno objektas.

Kurdami baldus Ch. ir R. Eamesai visada siekė sujungti meną ir mokslą, dizainą ir architektūrą, procesą ir galutinį produktą, stilių ir funkcionalumą. Panašu, kad visa tai ir persipynė kabyklos „Hang It All“ dizaine.

Metaliniam kabyklos rėmui buvo pritaikytos anksčiau „Eames“ baldų gamyboje naudotos technologijos. Pagrindinis metalinės konstrukcijos akcentas – spalvingi kabliuką užbaigiantys burbuliukai. Būtent jie ir tapo „Hang It All“ išskirtinumu. Kalbėdamas apie savo veiklą pats Ch. Eamesas sakė: „Detalės nėra tiesiog detalės. Jos kuria dizainą.“

„Hang It All“ dizainas išsiskiria ir tuo, kad prireikus ant sienos galima kabinti ir kelis vienetus iš eilės. Apie tai dizaineriai pagalvojo kurdami kabyklą, nes atstumas tarp burbuliukų yra toks pat ir jos taisyklingai susijungia.

Per dešimtmečius gerbėjų ratą subūręs kabyklos dizainas sulaukė įvairių variacijų – keitėsi ir burbuliukų spalvos, ir medžiagos, iš kurių jie pagaminti, tačiau karkasas liko toks pats. Viena iš tokių variacijų – 2010 m. Hermano Millerio sukurta riboto leidimo kabykla, pagaminta iš juodo plieno ir riešutmedžio burbuliukų. Visa serija buvo išparduota, todėl dabar rasti jos originalą yra tikra sėkmė.

Minėdama dizainerės R. Eames šimtąjį jubiliejų, 2012 m. kompanija „Vitra“ kartu su „Eames“ pristatė dar tris šio dizaino versijas, kurios klasikinės skyrėsi spalvomis – buvo dekoruotos raudonais, žaliais ar baltais burbuliukais.

Nors per dešimtmečius sukurta įvairių kabyklos „Hang It All“ dizaino variacijų, tačiau savitą stilių išsaugojo – kabliukų visada keturiolika ir jie yra akivaizdus įrodymas, kad net ir funkcionalūs baldai gali būti nenuobodūs. Spalvoti burbuliukai, greitai užkariavę vaikų kambario sienas, šiandien mėgiami ir interjero dizaino ar net meno gerbėjų. „Hang It All“ net ir po pusės amžiaus nuo sukūrimo atsiduria akiratyje tų, kurie ieškančių praktiško, žaismingo ir ryškaus akcento namams.