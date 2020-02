Interjero dizainerės Kristinos Vadoklės namų favoritai

Interjero dizainerė, tapytoja, dėstytoja, viena iš studijos „Formatai“ įkūrėjų Kristina Vadoklė sako, kad tiek gyvenime, tiek kūryboje ją visada domino socialinis aspektas: žmonių santykiai, išgyvenimai, kokią įtaką darome vieni kitiems, kartais net patys to nežinodami. Todėl ir darbe jai labai svarbus ryšys ne tik su erdve, bet ir su užsakovu, kad šis, atverdamas savo duris, jaustų pasitikėjimą, neabejotų profesionalumu. Interjero dizainerė sako, kad pakviesdama į namus tarsi įsileidžia į savo vidų, nes viskas čia atspindi ją pačią, o pagrindiniai akcentai beveik nesikeičia jau daug metų.

Balta spalva

Darbe kasdien susiduriu su daugybe spalvų, atspalvių ir raštų, todėl mano namuose tiek daug baltos. Manau, kad ši spalva teikia ramybę ir poilsį akims. Vienas mano mėgstamiausių baldų – valgomojo stalas. Jis suburia visus ne tik valgyti, bet ir aptarti dieną ar kurti planus. Rankų darbo gamybos girlianda baltame fone visai netikėtai virto žaismingu akcentu.

Žaliuojantys augalai

Svetainėje itin greitai į viršų stiebiasi mamos dovanota palmė. Ji šiai erdvei suteikia vis daugiau žalumos ir jaukumo. Greito augimo nesibaiminu, nes lubos aukštos (apie 3 m), todėl tikiu, kad augalas mus džiugins dar daug metų.

Pusryčių padėkliukai

Kadaise buvo kilusi mintis sukurti pusryčių padėklų seriją. Ją pavyko įgyvendinti nedideliu mastu: išdovanojau draugams ir artimiesiems įvairių švenčių proga ir kelis pasilikau sau. Jie man vis primena, kad reikia nenustoti kurti. Be to, tie padėklai puikiai dera su dar vienu akių džiaugsmu – mažais puodeliais, indeliais ir stiklinaitėmis. Nežinau, kodėl. Gal dėl to, kad primena mano vaikystę, o gal smagu, kad ir vaikams patinka, šie noriai iš jų geria.

Pledas

Vienas seniausių, mane visur lydinčių daiktų yra grynos vilnos pledas, kurį turiu jau daugiau nei 10 metų. Nežinau, kiek jam jau buvo metų ir kada man padovanojo, bet mane tiesiog sužavėjo. Iki šiol šis pledas mane lydi į įvairiausias išvykas ar keliones kaip šilumos ir jaukumo garantas.

Vazos su gėlėmis

Neatsiejama jaukių namų detalė – gyvos gėlės. Ir nebūtinai su žiedais. Labiausiai mėgstu žalius augalus: artišokus, brunijas, aguonas, eukaliptų šakas. Gėlėms nereikia ypatingos progos – jos tiesiog harmonizuoja erdvę.

Sukurti tapybos darbai

Tapyba – tai sritis, kurioje geriausiai atsipalaiduoju, galiu pasinerti į giliausius apmąstymus. Čia auga ir skleidžiasi svajonės. Ji lydi mane nuo tada, kai buvau šešiolikos. Tiesa, tai gana periodinis pomėgis – užsuka, pabūna ir vėl kuriam laikui atsitraukia. Vis dėlto šie metai buvo ypatingi – gimė daug naujų paveikslų. Tad natūralu, kad kūrinių, kaip ir įvairiausių tapybos priemonių, pilni namai.