Į kiną – su šlepetėmis

Tikriausiai kiekvieną kino mylėtoją yra aplankęs jausmas, kad norisi žiūrėti filmą per didelį ekraną ir girdėti įspūdingus garso efektus, bet mintis, jog reikės eiti iš namų, neatrodo labai viliojanti. Vienai vilniečių šeimai nebereikės apie tai galvoti – kompleksinių interjero sprendimų studijos „Formatai“ komanda pasirūpino, kad vilniečių idėja įsirengti kino teatrą namų cokoliniame aukšte virstų realybe.

Kaip panaudoti tokias namo erdves kaip cokolinis aukštas? Įrengti čia kino salę – tokia idėja kilo šeimai, įsigijusiai naują namą viename žaliausių Vilniaus rajonų. Studijos „Formatai“ interjero dizainerė ir viena iš įkūrėjų Kristina Vadoklė pasakoja, kad užsakovai renovavo anksčiau statytą namą ir jiems gimė mintis pakeisti cokolinio aukšto paskirtį – įrengti ten kino salę. Tokia, atrodytų, labai netikėta idėja interjero dizainerės visiškai nenustebino. Ilgametę darbo patirtį turinti K. Vadoklė yra pastebėjusi, kad daug keliaujantys, aktyviai įvairiomis sritimis besidomintys užsakovai dažniausiai lengvai į namus įsileidžia naujoves arba unikalius sprendimus.

Vis dėlto techniškai projektas buvo tikrai neeilinis, nes iki galutinio rezultato reikėjo įveikti daug skirtingų projektavimo ir kitų darbų etapų. Pasak K. Vadoklės, patalpoje trūko vandentiekio, nuotekų ir ventiliacijos sistemų, todėl nemažai laiko teko skirti inžineriniams darbams. Be to, siekiant kino salę labiau atskirti nuo kitų gyvenamųjų namo erdvių, nuspręsta padaryti atskirą įėjimą iš lauko.

Cokoliniame aukšte taip pat įrengta sporto salė, pirtis, priešpirtis ir kino salė. Pasak K. Vadoklės, pastarosios paskirtis yra kur kas platesnė nei tik filmų žiūrėjimas. Ant erdvios sofos patogu leisti laiką visai šeimai, bet ši erdvė tinka ir draugų susibūrimams, vakarėliams – tam netgi įrengta virtuvė su baru ir poilsio zona.

Daugybė techninių sprendimų

Interjero dizainerė patikina, kad šis projektas tapo gerokai lengviau įgyvendinamas dėl sklandaus bendravimo su užsakovais. Apskritai bet kurio projekto sėkmė, K. Vadoklės nuomone, labai priklauso nuo sėkmingos komunikacijos, ypač tais atvejais, kai tenka dirbti su daugybės skirtingų sričių specialistų, tinkamas koordinavimas padeda išvengti nesklandumų.

Gera kino salė turi pasižymėti puikia akustika, todėl jai buvo skirta nemažai dėmesio. Sienoms parinkti specialūs akustiniai audiniai ir durys, kurios likusią namo dalį apsaugo nuo papildomo triukšmo, kylančio žiūrint filmus ar klausantis muzikos. Garso efektams atsiskleisti padeda speciali sistema, kurią sudaro 11 garso kolonėlių ir 2 žemo dažnio (sub) kolonėlės. Kino salėje taip pat yra inovatyvi vaizdo projekcijos sistema, kuri leidžia mėgautis 4K raiškos ir 3D filmais.

Svarbūs ne tik gerą akustiką bei garsą, bet ir apšvietimą užtikrinantys sprendimai. Pasak interjero dizainerės, kino salėje norėjosi patogaus apšvietimo, todėl buvo įtaisyti specialaus spektro šviestuvai, daug dėmesio skirta jų išdėstymui.

Kamerinei kino salei dar daugiau jaukumo suteikia baldų salone „Casa Bella“ pirktas komfortabilus minkštasis kampas „Amazing“ (gamintojas „3C Candy“). Šiame salone išrinktos ir pusbario kėdės „Wrap“ (gamintojas „Midj“).

Patogumo suteikia bendra garso ir šviesos valdymo sistema. „Tai labai patogu, nereikia daug galvoti, nes yra bendras šviesos ir garso scenarijų variantas. Gali rinktis pagal skirtingą nuotaiką: galbūt tuo nori tiesiog ten leisti laiką, tada gali naudoti vieną scenarijų, o žiūrėdamas filmus – antrą“, – pasakoja K. Vadoklė. Tokia sistema padeda paprasčiau valdyti garsą ir šviesą.

Netrukdyti kinui

Kuriant kino salės interjerą svarbiausia buvo pasirūpinti, kad jo elementai netrukdytų susitelkti į ekraną. Dėl šios priežastis pasirinktos akies nerėžiančios spalvos, vengta ryškių detalių. Pasak interjero dizainerės, ši idėja kilo iš bendro erdvės koncepto. Juoda spalva eina turėklais, peršoka į duris ir kitus akcentus. „Kadangi esminė kino salės paskirtis – žiūrėti į ekraną, susitelkimas ir buvo atspirties taškas, kuris padėjo vystyti pasirinktą temą toliau“, – komentuoja K. Vadoklė. Šiam tikslui buvo pasirinkti juoda kiliminė danga, juodi akustiniai audiniai, juodi virtuvės baldai, netgi paveikslo fonas yra juodas. Niūrumo išvengti ir skirtingą nuotaiką sukurti padeda deramas apšvietimas.

K. Vadoklė džiaugiasi, kad buvo lengva sutarti su užsakovais dėl jaukumo suteikiančių detalių. Jie pritarė, kad čia neprireiks pagalvėlių, žvakidžių ar užuolaidėlių, jaukią atmosferą užtikrina didelės šeimos poreikius atitinkantys minkštieji baldai. Prie to prisideda ir žemos lubos, dominuojančios apdailos medžiagos (sienos trauktos audiniais, galinė siena dengta specialiomis akustinėmis plokštėmis, grindys – minkšta kilimine danga).

Užsakovui taip pat buvo labai svarbu funkcionalumas, tinkami techniniai sprendimai, vientisumas ir estetika, todėl interjeras neperkrautas atsitiktinėmis ar nereikalingomis detalėmis. Svarbiausia buvo, kad erdvė padėtų atsiriboti nuo kasdienybės – „namai ir ne namai tuo pat metu“.

Ar tai – kiekvienam?

K. Vadoklė sako, kad panašų projektą galima įgyvendinti daugelyje namų, tačiau pirmiausia svarbu įvertinti turimą biudžetą, gyvenamosios erdvės plotą ir laiką, kurį ketinate skirti darbams.

Jeigu kino salę planuojate įsirengti patys, interjero dizainerė siūlo pasikonsultuoti su specialistais, ypač techniniais klausimais. Pasak K. Vadoklės, kino salės įrengimas yra gana savitas, techninių žinių reikalaujantis procesas. Pavyzdžiui, specialistai gali padėti išsirinkti medžiagas, kurios užtikrins gerą akustiką arba apžais esamas, galinčias trukdyti mėgautis kokybišku garsu.

Ne mažiau svarbu pagalvoti ir apie tai, kokiu tikslu norėtumėte įsirengti kino salę. K. Vadoklės teigimu, nuo to priklausys, kiek lėšų reikės investuoti, kokią techniką įsigyti. Be to, verta pasvarstyti, ar reikalinga atskira patalpa. Interjero dizainerės nuomone, kartais pakaktų integruoti profesionalesnę sistemą jau esamose namų erdvėse.

Kino salei specialiai suprojektuotas garso izoliacinis kevalas, pritvirtintas prie sienų amortizaciniais elementais, sumontuotos „Artnovion“ garsą izoliuojančios durys, kurių akustinė varža – 59 dB.

Sukūrus kino salės trimatį simuliacinį modelį, parengtas ir įgyvendintas jos projektas, kuriame panaudotos „Vicoustic“, „Cineak“ ir „Clipso“ akustinės medžiagos ir sprendiniai.

Kino salėje sumontuota 7.1.4 garso sistema, palaikanti naujausius „Dolby Atmos“ ir DTS-X erdvinio garso formatus, bei atitinkanti THX standarto reikalavimus garso slėgiui.

Garso sistemą sudaro 11 garso kolonėlių ir 2 žemo dažnio (sub) kolonėlės, kurių gamintojas yra „Artcoustic“ (Danija), garso procesorius „Audiocontrol“ (JAV) bei stiprintuvai „Parasound“ (JAV).

Salėje įrengta itin inovatyvi vaizdo projekcijos sistema, kurią sudaro garsui laidus projekcinis ekranas „Screen Innovations“ (JAV) su specialia nanokristalų danga, pagerinančia vaizdo kontrastą ir eliminuojančia kampinius šviesos atspindžius. Prancūzų gamintojo „Cineversum“ vaizdo projektorius leidžia mėgautis 4K ir 3D vaizdu.

Visą sistemą jungia RTI (JAV) distancinis valdymas, kuris leidžia ir keisti šviesą kino salėje pagal įvairius scenarijus.

