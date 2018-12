Kad namų interjeras tarnautų jums

Būsto interjeras – ne vien interjero dekoras, bet ir tinkamai bei funkcionaliai apgalvotos namų zonos, elektros instaliacija, apšvietimas ir daugelis kitų, tarsi nematomų, sprendimų, kurie galiausiai ir sukuria tą nuostabų namų jausmą. Tinkamas interjero suplanavimas – svarbiausias ir kertinis dalykas, taupantis namų šeimininko pinigus, o labai dažnai ir nervus. Šioms mintims pritaria ir interjero dizainerė bei architektė Jurgita Saverienė, kuri noriai dalinasi praktiškais patarimais, kurie pravers tiek pirmą kartą besikuriantiems namus, tiek jau tai dariusiems.

Klaidos ir mitai

Klaidinga manyti, kad dizaineris reikalingas tik pritaikyti interjere paveikslus ar puošybos detales. Priešingai – jis gali padėti sukurti namus, kuriuose jausitės patogiai. Anot dizainerės-architektės J. Saverienės, jeigu tikrai apsisprendėte kurti namus be dizainerio, tuomet bent jau reikėtų rinktis baldų gamintojus, kurie savo komandoje turi šios srities specialistų, galinčių atsakyti į esminius klausimus ar duoti vieną kitą patirtimi grįstą patarimą. Patys svarbiausi dalykai, nuo kurių reikėtų pradėti, tai – savo įpročių analizė ir ateities planų įrengiamai erdvei. Reikia apgalvoti viską – nuo to, kur stovės baldai, kiek reikės erdvės praėjimui, ar norėsite daug vietos daiktams pasidėti. Kita dažna klaida, kuomet galvojama, jog mažame būste dizaineris niekuo nepadės. Priešingai, būtent mažoje erdvėje padedant dizaineriui galima sukurti tokius namus, kurie bus patogūs, jaukūs ir funkcionalūs namų gyventojams. Klaidinga manyti, kad dizainerio paslaugos yra brangus malonumas. Yra daugybė atvejų, kuomet žmonės imasi kurti namų interjerą be dizainerio pagalbos ir susikuria gražius bei tuo metu madingus, tačiau visiškai nepraktiškus namus, kurie negeba prisitaikyti prie kintančių gyvenimo situacijų. Kai namų šeimininkai ilgainiui suvokia padarytas klaidas, jie supranta, kad jų taisymas atsieis kelis kartus brangiau nei būtų kainavusios dizainerio paslaugos. Svarbu, kad dizaineris savo sprendimus mokėtų argumentuoti – to turite prašyti dirbdami su bet kuriuo specialistu, tik tuomet galėsite įvertinti jo pasiūlymus ir priimti racionalius sprendimus.

Masinė gamyba prieš baldų meistrus

Kainos skirtumas tarp pagamintų pagal užsakymą ir masinės gamybos baldų dažniausiai nėra toks didelis, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Gaminant baldus pagal užsakymą, kiekvienus jų galima pritaikyti pagal individualius šeimos poreikius ar net sukurti išskirtines detales, kurios pagyvins visą interjerą. Taip pat užsakant baldus galite rinktis medžiagas, kurios geriausiai tiktų jūsų šeimai ir įpročiams. Pavyzdžiui, jeigu namų tvarkymui negalėsite skirti daug laiko, nerekomenduočiau juodojo stiklo plokščių – jos itin teplios, tačiau, jeigu tvarkymasis jūsų negąsdina, tai bus puiki namų stiliaus detalė. Svarbu įsisąmoninti, kad net ir nauji namai, ko gero, neišugdys naujų įpročių, tad kur kas paprasčiau susikurti namus pritaikytus jūsų įpročiams nei susikurti tokius, kuriems nejučia turėsite tarnauti. Lengviausia tai padaryti gaminant baldus pagal užsakymą, tuomet galėsite ne tik pasirinkti, kokiu gobelenu bus aptraukti jūsų svetainės baldai, bet net įgyvendinti tokias detales, kaip tikslus ir jums labiausiai tinkantis lentynėlių skaičius ar jų aukštis spintoje.

Prieš perkant baldus

Internete gausu programėlių (pavyzdžiui „Planner 5D“ ar „Opun Planner“), kurių pagalba galima bent iš dalies susiplanuoti baldų išdėstymą. Dizainerė Jurgita patikina, kad net ir languoto popieriaus lapo pakanka, kad būtų galima pasibraižyti kambarių išplanavimą ir žinoti, kokių matmenų turėtų būti jūsų baldai. Tačiau geriausia visa tai patikėti pasirinktiems baldininkams ar dizaineriui – jie galės šiuos paskaičiavimus atlikti tiksliau ir parinkti funkcionalius baldus. Keliaujant rinktis baldų visų pirma svarbiausia žinoti, ko jūs norite arba bent jau priešingai – nenorite. Planuojant baldus labai svarbu turėti omenyje jau turimus ar dar tik planuojamus augintinius. Tai padės ieškant tinkamo gobeleno, o taip pat ir kuriant interjerą visuose namuose – bus galima numatyti gyvūno miego ar žaidimų vietą. Tai ypač svarbu mažesniuose būstuose, kur erdvę reikia planuoti pasveriant visus galimus variantus (kokių funkcijų tikitės iš vienos ar kitos būsto dalies, kur bus pagrindinės judėjimo magistralės, ar paskirta vieta bus patogi ir atitinkanti gyvūnėlio poreikius ir pan.). Užsakant spintą, virtuvės spinteles ar sekcijas taip pat svarbu pasakyti, ar jums reikia daugiau vietos atviroms lentynoms ar norite labiau viską uždengti durelėmis, o gal užuolaidomis? Reikia įvertinti, ar turite daugiau kabinamų drabužių, ar labiau reikalingos lentynos ir stalčiai. Nebijokite būti smulkmeniški ir pateikti per daug detalių – nei dizaineris, nei baldininkas minčių neskaito, o siekdami praktiško, jūsų pageidavimus atitinkančio sprendimo, jie tai turi žinoti. Svarbi ir tokia detalė – kokiame aukštyje turėtų būti rankenos, pavyzdžiui, jeigu namuose gyvens mažesnio ūgio žmonės, tikrai verta pagalvoti, koks aukštis reikalingas jums, kad galėtumėte patogiai jaustis. Juk namus, visų pirma, kuriate sau.

Praktiška ir modernu

Dizainerė-architektė Jurgita atkreipia dėmesį, kad norint išlikti moderniems ir madingiems rekomenduojama per daug nežaisti su baldų bei sienų spalvomis ir faktūromis, rinktis universalesnes bei žemiškesnes spalvas. Interjero šarmą kurti patariama detalėmis, kurias pakeisti bėgant laikui bus lengviau nei perprojektuoti visus baldus. Tiesa, tiek juoda, tiek balta spalvos baldams nėra praktiškos – ant vienos matosi menkiausios dėmės, o ant kitos – dulkės. Todėl geriau rinktis iš 50-ties pilkų atspalvių ir rasti gražų bei tinkamą variantą jums – pataria J. Saverienė. Ieškant daugiau praktiškumo, virtuvėje nerekomenduojamas natūralus marmuras, čia reikėtų rinktis ne tik tai, ant ko mažiau matosi dėmės, bet ir atkreipti dėmesį, ar jos lengvai nuplaunamos. Planuojant virtuvės išdėstymą idealu laikytis „trikampio“ schemos – kuomet trijuose skirtinguose kampuose atsiduria viryklė, kriauklė ir šaldytuvas, o tarp jų darbastalis – erdvė maisto ruošimui.

Eksperimentai su erdve ir veidrodžiais

Veidrodis namuose gali atlikti ne tik tradicinę funkciją, bet ir tapti puikiu, funkcionaliu, erdvę kuriančiu interjero elementu. Drąsiai su jais eksperimentuokite – tai gali padėti vizualiai padidinti erdvę, suteikti įdomių detalių, pavyzdžiui, priešais veidrodį stovinti gėlė padvigubėja ir jos jau tarsi dvi. Visgi reiktų nepamiršti atkreipti dėmesį į tai, ką tas veidrodis atspindi. Prieš kabinant jį, pavyzdžiui, vonioje, pasitikrinti, ar atspindyje nesimato ko nors ne tokio estetiško, sakykime, vamzdžių. Skamba labai neįprastai, tačiau veidrodžiais gali būti dekoruotos ir grindjuostės. Tokiu būdu tarsi pratęsiama kambario erdvė ir sukuriamas optinis besitęsiančių grindų įspūdis. Norint reikšmingai optiškai padidinti erdvę geriausia kabinti didelius, nuo grindų iki lubų besitęsiančius veidrodžius.

Apibendrindama dizainerė dar kartą akcentuoja erdvės suplanavimo svarbą – tai ne tik padės suprasti, kurie baldai jums yra patys reikalingiausi ir kiek vietos lieka jais užpildžius erdvę interjero detalėms, bet ir tiksliau suplanuoti reikiamą biudžetą.