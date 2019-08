Interjero architektės L. Sirtautės namų favoritai

Interjero architektės Linos Sirtautės namuose Panevėžyje vyrauja vien funcionalumas. Maksimaliai gyventi pritaikytoje 32 m2 dydžio erdvėje palikti reikalingiausi daiktai. Pasirinktas dizainas leidžia pažinti profesionalės kūrybos ir gyvenimo filosofiją ir patvirtina, kad laimingiems namams sukurti reikia labai nedaug.

Vaizdas pro langą

Pradėję ieškoti savo svajonių būsto kėlėme dvi sąlygas. Pirma, kad galėtumėme keisti jo planą ir pritaikyti savo poreikiams. Antra, kad pro langus matytume bent šiek tiek žalumos. Mums pasisekė, nes pirmasis aplankytas butas ir tapo namais. Priešais langus auga dideli beržai, kurie sukuria nuostabų peizažą ne tik vasarą, bet ir kitais metų laikais. Prie pat lango yra mano darbo erdvė, todėl džiaugiuosi, jog pakėlusi nuo kompiuterio ekrano akis galiu pasinerti į savotišką meditaciją. Žinoma, vasarą pro vešlius beržus į namus patenka mažiau saulės šviesos, tačiau baltai dažytos sienos ir dieninių užuolaidų nebuvimas su kaupu kompensuoja jos trūkumą.

Dvipusė knygų lentyna

Be galo mėgstu knygas. Jei ne skaityti, tai bent jau jų turėti. Esu įsitikinusi, kad knygos namus puošia. Kadangi visus bute esančius korpusinius baldus projektavau pati, norėjau, jog jie būtų kuo funkcionalesni ir kompaktiškesni. Pastebėjusi, kad įprasta lentyna kambario nepapuoš, savąją suprojektavau taip, kad knygų nugarėlės būtų pasuktos ir į stalą, ir į lovą. Erdvė įgavo daugiau gyvybės, o lentyna neprarado funkcionalumo!

Namų apšvietimas

Norėdama mažam butui suteikti didesnės erdvės pojūtį, rinkausi modernius, sakyčiau, net netradicinius, dažniau biuruose naudojamus šviestuvus. Nenorėjau kambario apkrauti jį sunkinančiais kabančiais šviesos šaltiniais. Prioritetas buvo galimybė sukurti kuo daugiau skirtingų šviesos sklaidos scenarijų. Man patinka švara, estetika ir modernus, gal net futuristinis, interjero stilius. Manau, tai puikiai matyti mano namuose.

Dar vienas papildomas LED šaltinis įmontuotas į korpusinius virtuvės ir svetainės baldus. Jo skleidžiamos šviesos visiškai užtenka ramiam vakariniam gyvenimui. Ši yra jauki, neintensyvi ir sukuria ypatingą atmosferą. Žinoma, malonias emocijas lemia ir tai, kad šviesa sklinda ne nuo lubų, o nuo baldų, esančių kone akių lygmenyje.

Garso kolonėlės

Muzika yra vienas svarbiausių gyvenimo džiaugsmų. Ji padeda atsipalaiduoti, džiaugtis ar liūdėti. Nesu tas žmogus, kurio darbui trukdo pašaliniai garsai, todėl dirbdama visada mielai klausausi muzikos. Geros garso kolonėlės namuose yra tikrai naudojamas ir reikalingas prietaisas. Man ypač svarbu gera garso kokybė – juk tuomet muzika džiugina ausis! Na, o tomis dienomis, kai prireikia dirbti tyloje, visada prajuokina ir nuotaiką praskaidrina stogo atbraila trepsenančių balandžių garsai.

Buto planas

Įsigijusi butą formavau visiškai naują, daug patogesnę gyvenamąją erdvę. Pertvara, jungianti svetainę ir virtuvę, buvo „pastumta“ į šoną. Taip vietoj seno buto su svetaine ir atskira virtuve, sukūriau atskiro miegamojo ir bendros gyvenamosios erdvės planą. Tikiu, kad tobulumas slypi paprastuose sprendimuose. Iš pirmo žvilgsnio paprastas vienos pertvaros perkėlimas į kitą vietą tapo lemtingu, visą erdvę pakeitusiu žingsniu. Neslėpsiu, reikėjo gerokai pasukti galvą, kaip viską suderinti. Bet rezultatas džiugina! Taupydami erdvę pasirinkome slankiąsias duris, mažesnius baldus, šviesias spalvas, griežtas linijas ir modernius, minimalius aksesuarus.

Vonios plytelės

Labai žaviuosi portugalų dizaino estetika. Būtent ji tapo viena iš plytelių pasirinkimo priežasčių. Tačiau viskas prasidėjo nuo visai kitos idėjos. Kadangi buto lauko durys yra tamsiai rudos su medaus atspalviu, stengiausi prie jų netradicinės spalvos priderinti grindų tonus. Dėl to reikėjo rasti būdą, kaip tą intensyvų šiltą atspalvį suvaldyti interjere. Pasirėmiau portugalų dizainerių patarimu erdvę „atvėsinti“ melsvomis ir turkio spalvos detalėmis. Tuomet visi patarimai ir simpatijos dizainui stojo į savo vietas. Plytelės atrodo lyg sendintos, bendrą kompoziciją sudaro keturiolika skirtingų raštų. Kadangi jos yra intensyvios, vonios kambario sienas nudažėme specialiais baltais dažais. Lubos paliktos betoninės, kad interjeras neatrodytų per daug sterilus, vyrautų dinamika ir gyvybė. Žinoma, kaipgi be modernumo prieskonio! (Juokiasi)

Virtuvės sala

Kuriant virtuvės zoną buvo svarbu maksimaliai išnaudoti erdvę, kurioje reikėjo sutalpinti visą reikiamą buitinę techniką. Pastarąją teko rinktis mažesnę ir kompaktiškesnę. Iš tiesų, pati praktiškai išbandžiusi, jau ir klientams siūlau protingai apsvarstyti savo gyvenimo būdo ir maisto gamybos ypatumus ir naudoti mažesnius daiktus. Pabrėžiu, kad tinkamai įrengta virtuvės sala ne tik sutaupė vietos daiktams ir buitinei technikai, bet ir suartino šeimos narius. Gaminti maistą palaikant pokalbį su priešais esančiu žmogumi – tikras malonumas!

Spintos užuolaidos

Atsisakyti slankiųjų durų ir spintos pertvaras uždengti audiniu nutarta galvojant apie naują būsto planą. Pakeitus pertvaros vietą, man teko surasti tobulą vietą miegamojo durims, kad liktų erdvės ir spintai, ir svetainės sofai. Kadangi daugiausia dėmesio skyriau erdvės išsaugojimui, eksperimentavau su užuolaidomis. Labai džiaugiuosi, kad eksperimentas pavyko. Nuo lubų iki žemės krentantis standus audinys sukuria vertikalumo iliuziją ir sutaupo nemažai vietos. Pridursiu, kad interjeras atrodo labai tvarkingas, o krentantis audinys suteikia jaukumo.