Garsas šiuolaikiniam gyvenimui

Namų erdves pripildyti patinkančių muzikos garsų šiandien itin paprasta. Galybė interneto radijo stočių, neišsemiami „Spotify“ klodai ar milžiniškas „Youtube“ vaizdo klipų archyvas – visa tai pasiekiama spustelėjus kelis mygtukus.

Kita vertus, išsirinkti vakaro ar savaitgalio nuotaiką geriausiai atspindintį atlikėją ar muzikos žanrą kur kas sunkiau. Su panašia dilema galite susidurti ir rinkdamiesi muzikos sistemą namams. Ką daryti?

Laiko ir kantrybės stoka

„Šiandien žmogaus kantrybė baigiasi po trijų sekundžių“, – pusiau juokais, pusiau rimtai sako garso įranga prekiaujančios įmonės „Avpro“ vadybininkas Arentas Stasiulis. Iš tiesų tos trys sekundės itin gerai atspindi ir dabartinę situaciją, ir pastarųjų dešimtmečių pokyčius.

Pagrindinis mūsų reikalavimas bet kokiai šiandieninei technologijai – kad ji veiktų sklandžiai, sparčiai ir paprastai. Kasdienio gyvenimo tempas vis didėja ir atrodo, kad kiekvieną dieną turime sugebėti nuveikti vis daugiau, todėl galimybių ir noro skirti dėmesio pašaliniams dalykams mažėja.

Tai pasakytina ir muzikos klausymąsi. Norime pageidaujamą dainą iš savo telefono paleisti spustelėję vos kelis mygtukus per „Spotify“, o gavę priminimą apie naujai įkeltą mėgstamos humoro laidos seriją internete iš karto persijungti į „Youtube“. Šios valdymo galimybės turi būti pasiekiamos sėdint prie virtuvės stalo, tįsant svetainės fotelyje ar gulint lovoje.

Be to, atsidėti muzikos klausymuisi taip, kaip tai buvo daroma anksčiau, šiandien daug kas neturi laiko – prioritetas teikiamas kitoms laisvalaikio formoms, o muzika yra tik įvairių veiklų fonas. Dėl šių priežasčių, pasak A. Stasiulio, paklausiausi yra tokie produktai, kurie geriausiai atitinka dideliu tempu besiklostančio gyvenimo įpročius.

Prioritetas patogumui

Vieni paklausiausių „Avpro“ parduodamų produktų – „Bose“ mobilieji garsiakalbiai. Ši amerikiečių bendrovė viena iš pirmųjų beveik prieš dešimtmetį pristatė tokį gaminį, skirtą tuo metu populiariam „iPod“ grotuvui. Dabar „Bose“ siūlo kur kas daugiau įvairaus dydžio ir funkcionalumo garsiakalbių.

Jei anksčiau kokybišką muzikos sistemą sudarė bent keturi komponentai – du garsiakalbiai, stiprintuvas ir įrašo atkūrimo įrenginys, tai dabar jie telpa vienoje muzikalioje dėžutėje, kurią galima susieti su išmaniuoju telefonu. Mobilieji garsiakalbiai dažniausiai turi integruotą bateriją, todėl juos galima naudoti ne tik skirtinguose kambariuose, bet ir pasiimti su savimi į kelionę.

Be to, šiandien „Bose“, kaip ir „Sony“ ar „Yamaha“, savo garso įrangos atkūrimo modeliuose įdiegia tarpusavio suderinamumo funkciją. Kelis to paties gamintojo garso įrenginius galima sujungti į vieną sistemą ir per juos tuo pačiu metu leisti vienodą garso takelį ar klausytis skirtingų garso šaltinių. Visi namuose esantys garsiakalbiai tokiu atveju gali būti valdomi centralizuotai – iš telefono ar planšetinio kompiuterio su specialia programėle.

Paslėptas namų kino teatras

Kitas pastaraisiais metais vis labiau namuose įsitvirtinantis įrenginys yra garso projektoriai (angl. soundbars). Pirmiausia, jie yra kur kas paprastesnė daugybės garsiakalbių ir erdvinį garsą atkuriančių sistemų alternatyva. Be to, tai gana geras sprendimas nedidelėms erdvėms, kur tinkamai išdėstyti 5.1 ar 7.1.2 erdvinio garso sistemas nėra galimybių. Galiausiai nemažai daliai pirkėjų šis gaminys yra viena paprasčiausių priemonių pagerinti televizoriaus garsą.

Dėl minėtų priežasčių standartinės namams skirtos erdvinio garso sistemos su daugybe gremėzdiškų garsiakalbių ir kabelių šiandien domina tik užkietėjusius entuziastus. Net ir turėdami pakankamai erdvės, žmonės nelinkę jos apkrauti didelių gabaritų daiktais ir ieško tokių įrenginių, kuriuos būtų galima darniai integruoti į namų aplinką.

„Nematomas“ garso sistemas, visiškai susiliejančias su namų aplinka, siūlo „Muzikos ekspreso“ specialistai. Iki šiol profesionalius sprendimus teikusi ir kino teatrams garso sistemas įrenginėjusi įmonė savo patirtį ėmė taikyti ir vykdydama privačius projektus.

Pasak „Muzikos ekspreso“ komercijos direktoriaus Aurelijaus Pikūno, klientų, kurie savo namuose nori specifinio ar visiškai į patalpos sienas ar lubas integruoto įrenginio, tik daugėja. „Tradiciniai garsiakalbiai yra atskiras „baldas“, kuriam reikia vietos. Be to, svarbu, kad jie bent kiek derėtų prie interjero. Dabar įmanoma paslėpti visą erdvinio garso sistemą taip, kad atėjęs į kambarį iš pradžių net nesupranti, jog jame yra garsiakalbių, tačiau atkuriamas garsas toks pat kokybiškas kaip ir tradicinės sistemos“, – pastebi pašnekovas.

A. Pikūno atstovaujama įmonė naudoja „Triad“, „Stealth Accoustics“ garsiakalbių sistemas. Tiesa, šios sistemos dažniausiai skirtos individualiems namams, kurių erdvės ir konstrukcinės medžiagos yra joms tinkamos. Be to, apie integruojamą garso sistemą reikia pradėti galvoti jau atliekant statinį projektavimą, kai galima gerai apsvarstyti visus jos įdiegimo niuansus.

Iš anksto projektuojant namo garso sistemą, atsiveria itin plačios galimybės. Pavyzdžiui, galima suprojektuoti „skambančią“ sieną, garsiakalbius visiškai paslėpti sienose ar lubose arba įtaisyti tokiose nestandartinėse vietose kaip baseino ar pirties zona, lauko terasa ar veja aplink namą. Galiausiai visame name įmanoma įrengti centralizuotą garso sistemą, kuri leistų valdyti garsą kiekvienoje patalpoje pagal bendrą ar individualų poreikį.

Kokybė ir idealios sąlygos

Daugiau patogumo dažnai reiškia mažiau kokybės ir daugiau kompromisų. Pradėjusieji domėtis garsu, anksčiau ar vėliau susiduria su aplinkos veiksnių įtaka. Iš tiesų patalpa ir jos ypatybės gali gerokai pakoreguoti garso skambesį.

Pasak A. Pikūno, įrengiant integruojamas garso sistemas svarbu pirmiausia pasirūpinti, kad patalpoje būtų užtektinai garsą absorbuojančių medžiagų. Specialia įranga gali išmatuoti įvairius akustinius patalpos parametrus, pagal kuriuos derinamas visų garso sistemos elementų skambesys.

Vis dėlto kai kuriose erdvėse, ypač butuose, galimybės sukurti optimalią aplinką muzikos skambesiui yra ribotos. „Tokiais atvejais įmanomas tik kompromisinis variantas, todėl vargu ar verta išleisti didelę pinigų sumą itin kokybiškai muzikos sistemai. Taigi rekomenduoju sistemą rinktis ne pagal kokybinius parametrus, o pagal jos patogumą ar estetinę išvaizdą“, – sako A. Pikūnas.

Galbūt prisiekusį melomaną toks patarimas ir įžeis, bet nereikia skubėti piktintis. Šiandien ir gan nebrangūs gaminiai gali atkurti palyginti kokybišką garsą, kurio daugeliu atvejų visiškai pakaks klausytis muzikai ar kitam turiniui iš interneto šaltinių.

Aišku, idealiomis sąlygomis tokių elitinių gamintojų kaip britų „Audio Note“ tradiciniai muzikos sistemos komponentai bus nepralenkiamos kokybės. Tačiau pagrindinis klausimas – ar dėl tų idealių sąlygų esate pasirengę keisti savo gyvenimo būdą? Tradicinė sistema muzikos klausymosi sąlygas diktuos jums ir jų bus ne viena. Labiau turite vertinti ne įrenginių parametrus, o savo gyvenimo būdo aplinkybes. Priešingu atveju net ir aukšto lygio muzikos sistema gali tapti brangiu dulkes kaupiančiu balastu svetainėje.