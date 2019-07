Daugiau erdvės nepaisant stereotipų

Būstą jaunai merginai kūrusi interjero dizainerė Simona Kazakauskaitė džiaugiasi, kad lengvai pavyko rasti kalbą su užsakove. Ji pritarė net gana drąsiems sprendimams.

Erdvė – pagrindinis dalykas, kurio trūko jaunos merginos įsigytame 46 kv. m standartinio išplanavimo naujos statybos bute. Pasak S. Kazakauskaitės, du kambariai buvo pailgi, suspausti ir neturintys proporcijų. Butą mergina įsigijo su daline apdaila, tačiau iškart ėmėsi korekcijų, kurios padėtų pakeisti būsto veidą.

Interjero dizainerė sako, kad, vargu, ar užsakovė tikėjosi tokių drąsių sprendimų, kokių sulaukė, tačiau pasitikėjo specialiste ir pasiūlytiems sprendimams pritarė. „Jau brėžiniuose buvo galima matyti, kad įgyvendinus pokyčius erdvės jausmo bus tikrai daugiau“, – sako dizainerė.

Atverti erdves

Siekiant suteikti būstui erdvumo, buvo ieškoma įvairių sprendimų. Visų pirma, nuspręsta palikti nedengtas betonines lubas. S. Kazakauskaitė prisimena, kad dėl to buvo kilę diskusijų, tačiau galiausiai sprendimas pasiteisino. „Sutaupyta aukščio, betonas įvedė papildomų faktūrų ir spalvų į interjerą. Be to, tai ekologiška, nes nereikėjo papildomų apdailos medžiagų jau esamai savaime charakteringai medžiagai“, – privalumus vardija interjero dizainerė.

Erdvumo įspūdį kuria ir veidrodinės detalės namuose – jos optiškai praplečia erdvę. Sprendimą naudoti veidrodžius S. Kazakauskaitė įvardija kaip vieną iš geriausiai pasiteisinusių. Taip pat ji džiaugiasi, kad kartu su užsakove nusprendė miegamąjį nuo bendrųjų erdvių atitverti tik stikline pertvara. Ji padeda išsaugoti erdvumo įspūdį, o privatumo suteikia užuolaidos, kurios atėjus svečiams gali paslėpti kambarį nuo pašalinių akių.

Nors bute dominuoja neryškios spalvos (juodos, pilkos ir mėlynos atspalviai) bei šaltos medžiagos (betonas, stiklas, akmuo), interjero dizainerė sako, kad to visai nesibaimino. Jos nuomone, tvirtinimas, kad tamsios spalvos mažina erdvę yra tik stereotipas.

Atsvara grubioms medžiagoms ir tamsiems atspalviams – medinės grindys ir lininės užuolaidos, šios medžiagos suteikia jaukumo. „Man buvo svarbus šių medžiagų faktūrų ir spalvų žaismas. O ir asmeninė mano simpatija tam tikriems deriniams bei ideologija nebuvo paskutinėje vietoje“, – pabrėžia interjero dizainerė.

Prie projekto sėkmės prisidėjo ir darnus santykis su šeimininke. S. Kazakauskaitė džiaugiasi, kad jų požiūriai sutapo – mergina norėjo ramių namų, kur būtų gera grįžti ir leisti laiką.