Butas Gedimino prospekte – pasaulio geriausiųjų dešimtuke

Prieš keletą dienų iš Londono grįžusi interjero namų „Dekoforma“ komanda dalijasi savo profesiniu džiaugsmu – pasauliniame interjero konkurse „SBID Global Interior Design 2018“ lietuvių kurtas buto interjeras pateko į geriausiųjų dešimtuką „Apartamentų iki vieno milijono svarų“ kategorijoje.

Tarp geriausių ir didžiausių

Kaip pasakoja „Dekoformos“ architektė Akvilė Bielytė, Didžiosios Britanijos ir tarptautinių dizainerių asociacijos (angl. The Society of British and International Design (SBID) rengiamo konkurso apdovanojimų ceremonija buvo itin iškilminga. „Pirmoji ceremonijos dalis vyko parlamente – Westminsterio aukštesniuosiuose Lordų rūmuose, o pagrindinė apdovanojimų ceremonija – garsiajame „The Dorchester“ viešbutyje“, – kalba viena iš interjero studijos įkūrėjų.

Konkurse varžėsi keliasdešimt tūkstančių dalyvių iš 42 pasaulio šalių. A. Bielytės teigimu, būti įvertintiems ir atrinktiems į dešimtuką iš didžiausių ir geriausių interjero dizaino kompanijų yra be galo svarbus laimėjimas. Didžiuliu profesiniu įvertinimu ji vadina ir galimybę drauge su kitais finalistais patekti į specialų konkurso albumą.

Pusė metų kūrybos

Sėkmę atnešusį modernios stilistikos interjerą sostinės Gedimino prospekte „Dekoforma“ kūrė pusę metų. „Dviejų aukštų butą kūrėme itin atidžiai, atsižvelgdami į unikalią XIX a. neoklasicistinę pastato architektūrą. Stengėmės išsaugoti autentišką pastato dalį ir integruoti ją į moderniai kuriamą erdvę“, – apie darbo procesą kalba A. Bielytė.

Architektai perplanavo buvusią 59 kv. m ploto erdvę ir naujai įrengė antrą aukštą – perdangą su laiptais. Antro aukšto grindyse, virš svetainės zonos, buvo įrengtas švieslangis, per kurį patenka tiesioginė natūrali šviesa, krintanti iš mansardos stoglangių. Įrengus naują perdangą erdvės plotas išaugo dvigubai – iki 118 kv. m.

Kaip sako A. Bielytė, dauguma planavimo sprendimų buvo kuriami atsižvelgiant į netradicinius užsakovo pageidavimus, todėl visi baldai bei kai kurie aksesuarai buvo kruopščiai atrinkti arba projektuoti individualiai, gaminti užsienyje ir Lietuvoje.

Paklausta, kas, jos nuomone, lėmė projekto sėkmę, architektė svarsto, kad tai galėjo lemti interjero stilistinis vientisumas, harmoningas detalių suderinimas ir parinkimas bei spalvinis santykis.

„Man šis darbas be galo patinka, nes jis yra išbaigtas iki galo kruopščiai atrenkant kiekvieną detalę“, – pasaulinę šlovę atnešusiu projektu džiaugiasi A. Bielytė.