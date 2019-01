Būstą atnaujino patys: pavyko išleisti perpus mažiau

Jonavoje gyvenantis Vytautas Bendoraitis džiaugiasi renovuotu vieno kambario butu. Visus remonto darbus vyras atliko pats, padedamas draugės Monikos ir artimųjų. Jis skaičiuoja, kad kreipdamasis į specialistus remontui būtų išleidęs dvigubai daugiau.

„Dabar tik imk ir daryk. Ne tie laikai, kai negali rasti, kaip ir ką“, – įsitikinęs V. Bendoraitis. Vyras pasakoja, jog būsto renovacijos nusprendė imtis pats, nes jam pasirodė, kad patikėti šį darbą profesionalams – pakankamai brangu.

Jonaviečio teigimu, toks sprendimas jam padėjo išleisti perpus mažiau. Nors tiksliai neskaičiavo, preliminariais jo duomenimis, patikėjus šį darbą profesionalams vienas kvadratinis metras būtų atsiėjęs maždaug 200 eurų. Jis išleido perpus mažiau – apie 100 eurų.

Būsto remontui vyras galėjo skirti tik vakarus po darbo ir savaitgalius, todėl visi darbai užtruko kiek daugiau nei tris mėnesius. Pasak V. Bendoraičio, svarbiausia nesiblaškyti ir dirbti nuosekliai. „Visiems dalykams reikia skirti atskirą laiką. Pavyzdžiui, vieną dieną medžiagoms nusipirkti, ir nebandyti daryti visko tuo pat metu – supirksiu medžiagas, grįšiu ir dar spėsiu kažką nuveikti“, – patarimais dalijasi vyras.

Netradiciniai sprendimai

Idėjų būsto remontui V. Bendoraitis sėmėsi visur – pradedant internetu, baigiant eksperimentavimu. Pasak jo, dalį minčių, kaip norėtų įsirengti butą turėjo jau kurį laiką, tereikėjo jas prisiminti.

Sumažinti išlaidas padėjo ir netradiciniai sprendimai. Pavyzdžiui, koridoriaus lubas pora įrengė iš europadėklų. „Susiradome kontaktus ūkininko, kuris turėjo padėklų, nusipirkome, nudažėme paprastais vandeniniais dažais, ne kažkokia chemija, pakabinome paprastas lemputes, ir išėjo lubos“, – apie paprastas priemones jaukumui sukurti kalba vyras. Jo teigimu, labai svarbu panaudoti nesudėtingai gaunamas medžiagas. Būtent tokie sprendimai atspindi ir vis labiau populiarėjančias tvariąsias idėjas.

Dar vienas iš netradicinių sprendimų buvo priimtas ieškant, kaip paslėpti senuose daugiabučiuose matomus vamzdžius. Būsto šeimininkas nusprendė juos apvynioti virve. Tai daug paprastesnis ir pigesnis sprendimas, nei rinktis, pavyzdžiui, gipso kartono plokštes.

Sienoms svetainėje atnaujinti V. Bendoraitis rinkosi tapetus. Pasak jo, tai ekonomiškas ir techniškai paprastas sprendimas, priešingai nei sienų dažymas, kuriam reikalingas gruntavimas, keli dažų sluoksniai. Grindims jis pasirinko laminatą. Šeimininkai jį panaudojo ir sienų dekorui.

Siekdamas išvengti nelygumų ar įbrėžimų sienose, virtuvėje ir koridoriuje V. Bendoraitis pasirinko reljefinį, grublėtą paviršių. „Kadangi koridorius ir virtuvė yra pakankamai judri vieta, tinkavimas ir dažymas leido paslėpti sienų nelygumus. Viskas buvo nudažyta. Tai labai puiku atsiradus purvo ar skylučių, įmušimų, įbrėžimų“, – sprendimu džiaugiasi V. Bendoraitis. Tekstūrą išgauti pavyko naudojant kempines. Taip buvo paslėptos duobutės ir kiti sienų nelygumai.

Virtuvės įrangai pora netaupė. „Įranga brangiai kainuoja. Geriau vienąkart nusipirkti ir ilgam. Taip pat ir spintelės, stalviršiai galbūt turėtų būti geresni, plokštės – storesnės“, – svarbias namų detales, kurioms neverta taupyti, vardija vyras.

Atnaujindami vonios kambarį jonaviečiai nusprendė naujam gyvenimui prikelti senas plyteles. „Atnaujinome jas specialiu gruntu ir nudažėme senas plyteles. Čia irgi vienas iš ekonomiškų sprendimų“, – pasakoja V. Bendoraitis ir priduria, kad taip nudažytos plytelės atrodo lyg naujos. „Šiame bute buvo nupirkta vonia, kriauklė ir virtuvinis komplektas. Vonia ir kriauklė bendrai kainavo 4 eurus“, – įspūdingomis pirkinių kainomis dalijasi vyras.

Dar vienas būdas sutaupyti – rinktis baldus iš ekspozicijos arba su smulkiais defektais. Kai kurie baldai buvo įsigyti sendaikčių turguje, vonioje kaip dizaino akcentas panaudota sena ąžuolinė lenta, parsivežta iš kaimo. Kaip sako pats V. Bendoraitis, taip norėjosi išsaugoti autentiškumą.

Patarimai prieš pradedant

V. Bendoraitis neslepia, kad jeigu tokių pat darbų imtųsi antrą kartą, pasvarstytų apie galimybę pasinaudoti specialisto pagalba lyginant sienas. „Kas sudėtingiausia – gauti lygų pagrindą: sienų, lubų. Seni daugiabučiai – visi kampai yra kreivi. Tai vertėjo išlyginti. Šituo nepasinaudojau, bet kitą kartą pasinaudočiau“, – svarsto vyras, tačiau priduria, kad tai būtų nemažai kainavę.

Jis pasakoja, kad atnaujinant namus labai padėjo internetas, žurnalai bei kitų žmonių patirtys. „Svarbu susidėlioti viską, susiplanuoti, kad ir tai, nuo ko įrengsi lubas – reikės to, to ir to. Susirašai, susiieškai. Jeigu darai pats ir nori sutaupyti, reikia pasižiūrėti, kur kokios kainos tuo metu, labai daug galima sutaupyti. Geriau gal pavažiuoti į 100 ar 200 metrų tolimesnę parduotuvę, bet gal tą dieną nuolaida santechnikos prekėms“, – planavimo svarbą akcentuoja vyras.

Jo nuomone, svarbu konsultuotis, klausti giminaičių, būstą administruojančios įmonės patarimų. „Eksperimentuoji ir darai, nes jeigu nebandysi, nedarysi, tai nieko ir neišeis“, – pokalbį baigia vyras.