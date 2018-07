Aktualiausios šviestuvų ir apšvietimo tendencijos

Šviestuvų ar apšvietimo sistemų atnaujinimas – vienas greičiausių, pigiausių ir efektyviausių būdų atšviežinti, o kartais ir labai ryškiai transformuoti visą namų interjerą. Turint noro, motyvacijos ir reikiamų žinių, naujų šviestuvų įsigijimas gali virsti maloniu procesu, kurio rezultatais mėgausitės dar ilgai. Svarbu atsižvelgti ir į praktinius apšvietimo niuansus, tačiau „vau“ faktorių dažniausiai sukuria estetinės apšvietimo gaminių savybės. Kad pasirinktumėte ne tik geriausiai savo namams, sodybai ar darbo vietai tinkamus šviestuvus, apžvelgsime, kokias tendencijas šiais metais akcentuoja interjero dizaineriai ir internetinės parduotuvės „Žiburys” specialistai.

Metalo ir gamtos spalvos

Paskutiniu metu interjere populiarios išlieka šiltos, prislopintos spalvos. Specialistai išskiria aukso, žalvario, smėlio ir pilką spalvas kaip vienas madingiausių šiais metais. Jei manėt, kad aukso spindesys jau atgyveno, klystate. Jis vėl ant bangos! Мetalų ir gamtos atspalviai suteikia namams šviesos, prabangos, šilumos ir intymumo bei elegancijos. Taip pat iš mados niekad neišeina klasikiniai baltos ir juodos deriniai. Šviestuvai su metalo detalėmis lengvai suderinami su įvairių stiliaus dekoro elementais – nuo modernių urbanistinių interjerų iki kaimišku stiliumi įrengtų sodybų.

Retro ir pramoninis stilius

Į madą grįžta retro ir pramoninis stilius, gamintojai siūlo sumodernintus jų variantus. Atnaujintiems gaminiams būdingos aptakios, žvilgančios metalo detalės, sodresni ir įvairesni atspalviai ir išskirtiniai dizaino sprendimai. Tradiciškai šie stiliai pasižymi grubia apdaila, šiurkščiais, grublėtais paviršiais, tuo metu modernizuoti retro bei pramoniniai šviestuvai primena meno kūrinius su nepriekaištingai nugludintomis detalėmis. XXI a. retro ir pramoninio apšvietimo sprendimai dažniausiai taikomi virtuvės, valgomojo zonose, taip populiarėja ir šių stilių sieniniai bei dekoratyvūs šviestuvai.

Ieškantiems itin originalių sprendimų, ekspertai siūlo išskirtinių formų šviestuvą tvirtinti prie centrinės sienos ar kitoje matomoje vietoje. Industrinio stiliaus neverta baimintis, nes jis pasikeitė – tai nebėra neišbaigtas, lyg iki galo neapdirbtas, grubus stilius, mėgiamas tik siauro ratelio retro gerbėjų. Atnaujinus jį pagal šiuolaikinius poreikius ir skonį, jis puikiai tinka ir XXI a. dekorui.

Vintažinis ir Art Deco stilius

Pagrindiniai šių stilių bruožai – išgrynintos linijos, unikalus dizainas ir subalansuotos formos. Vis dar savo aukso amžių išgyvena šviestuvas „Sputnik“, kuris yra vienas geriausių vintažinio (angl. Mid-century modern) stiliaus pavyzdžių. Atkartota pirmojo palydovo forma padeda kurti kosminę erdvę ir namuose. Šie šviestuvai tinka ne tik svetainėse, bet ir vaikų kambaryje. Įmantrios formos šviestuvas puikiai pritaikomas ne tik viduramžių interjeruose, bet ir skandinaviško, minimalistinio stiliaus būstuose. Art Deco pasižymi griežtomis linijomis ir geometrinėmis figūromis. Šių dviejų stilių šviestuvai – puikus pasirinkimas tiems, kurie nori į namus įsileisti meno ir kurti vaizduotę žadinančią erdvę.

Aiškesnės, išbaigtos linijos

Naujausios tendencijos apšvietimo pasaulyje – labiau išgrynintų linijų, neperkrauti detalėmis, švaraus dizaino šviestuvai. Tokie puikiai tinka moderniuose interjeruose – jie ne tik stilingai atrodo ir tampa charakteringa dekoro detale, bet yra lengviau prižiūrimi, paprasčiau valomi. Minimalistinio, aiškaus dizaino šviestuvų pritaikymas labai platus – nuo funkcinio apšvietimo virtuvėje iki bendrojo apšvietimo svetainėje ar miegamajame. Dėl savo paprastumo ir praktiškumo tokie šviestuvai šiais metais sulaukia itin daug dėmesio.



Led apšvietimas

Led apšvietimas ypatingai populiarus jau ne pirmus metus ir ši tendencija tik stiprėja. Led šviestuvai turi daug privalumų lyginant su tradicinėmis kaitrinėmis bei fluorescentinėmis lemputėmis: didesnis efektyvumas, ilgesnė veikimo trukmė ir patvarumas, draugiškumas aplinkai bei palankumas žmogaus sveikatai ir t.t. Apie 90 proc. Led lempų sunaudojamos energijos pavirsta šviesa ir tik nedidelė dalis išspinduliuojama kaip šiluma – ši savybė užtikrina efektyvumą. Be to, Led lempoms suteikiama mažiausiai 30 tūkst. valandų veikimo garantija, taigi jos tarnaus ne vienerius metus. Jų sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, tokių kaip gyvsidabris ar švinas, kurie keltų pavojų žmonių sveikatai. Taip pat Led skleidžiama šviesa neerzina akių kaip žybsinčios fluorescentinės lemputės. Led nespinduliuoja ir UV bei IR spindulių, kurie pritraukia vabzdžius. Led apšvietimo sprendimų pasirinkimas tik auga – didėja spalvų, ryškumo formų įvairovė. Toks apšvietimas gali būti naudojamas visuose namuose tiek vietiniam, tiek bendrajam ar akcentiniam apšvietimui. Vienintelis minusas – didesnės pradinės išlaidos, tačiau ilgainiui tokia investicija atsiperka, nes efektyviau naudojama energija ir mažėja elektros sąskaitos, be to, nepatiriama priežiūros bei atnaujinimo kaštų, nes Led lemputės tarnauja ilgus metus.

Išmanios sistemos

Technologinė pažanga neaplenkė ir apšvietimo sprendimų. Šiais laikais yra šviestuvų, kurie dėl integruotų technologijų gali pasiūlyti gerokai daugiau funkcijų nei tik skleidžiama šviesa. Tokie šviestuvai gali būti valdomi nuotoliniu būdu, sąveikauti su mobiliaisiais įrenginiais bevieliu ryšiu ar patys pasikrauti. Yra netgi šviestuvų, kurie integruotų jutiklių pagalba gali matuoti temperatūrą ar oro kokybę kambaryje – t.y., atlikti tiesiogiai su apšvietimu visiškai nesusijusias funkcijas. Kaip ir daugumoje su technologijomis susijusių sričių viena pagrindinių tendencijų yra gabaritų mažėjimas, minimalizavimas. Visi jutikliai ir kiti išmanaus apšvietimo sistemų elementai kuriami vis mažesni, vos kelių milimetrų dydžio. Tai padeda išlaikyti gaminius lengvus ir nesunkiai perkeliamus į reikiamą vietą, nepatiriant ypatingai didelių išlaidų. Išmanūs apšvietimo sprendimai šiuolaikiškai mąstantiems jaunosios kartos atstovams labiausiai patrauklūs yra dėl savo teikiamų galimybių, lankstumo, nesudėtingo valdymo, energetinio efektyvumo ir funkcionalumo. Išmaniosios technologijos vis dažniau taikomos ne tik pramoniniame apšvietime, bet ir namuose.

Dideli gabaritai

Projektuojant namus ir planuojant erdves itin svarbus tampa mastelis. Kai kuriose namų vietose didesni šviestuvai gali sukurti vau efektą. Įspūdingas, didžiulis sietynas erdvaus namo aukštomis lubomis koridoriuje nedelsiant patrauks dėmesį ir formuos pirmą įspūdį vos įžengus pro duris. Dideli pakabinami šviestuvai virš valgomojo stalo ar kitų susibūrimo vietų taip pat yra madingas pasirinkimas. Dizaineriai rekomenduoja didelių gabaritų šviestuvus derinti su mažesniais, taip kambaryje išlaikant balansą.

Pastatomi trikojai šviestuvai

Jei kambarys pakankamai erdvus, grindų plotą galima išnaudoti ir papildomam dekoro ir šviesos šaltiniui – pastatomam šviestuvui, kuris puikiai tiks norint sukurti skaitymo zoną ar tiesiog jaukią vietą pokalbiams. Populiarūs ir mėgiami trikojai šviestuvai lengvai pritaikomi bet kokio stiliaus namuose. Šiemet toršerai itin madingi! Pasinaudokite šia tendencija, jei norite atgaivinti tuščią, gyvybės stokojantį kampą ar sukurti naują funkcinę zoną svetainėje ar miegamajame.

Vis tik renkantis apšvietimą namams svarbiausia vadovautis ne tik naujausiomis tendencijomis ar interjero dizainerių patarimais, bet ir įdėti savo asmeninį indėlį, norint, kad namai primintų ne parduotuvės vitriną, o atspindėtų jūsų asmenybę, šeimos gyvenimo būdą, pomėgius ir poreikius. Pasitelkę vaizduotę ir kūrybiškumą galite iš esmės pakeisti savo namus ir suteikti naują gyvenimą interjerui atnaujinę tik apšvietimą. Taip ne tik sutaupysite pinigų, bet ir laisvo laiko, kurį galėsite leisti su mylimais žmonėmis gamtoje, kelionėse ar atnaujintuose namuose, kur vėl norėsis būti ir jaustis lyg asmeninėje tvirtovėje. Būtent apšvietimas – svarbiausias elementas siekiant sukurti norimą atmosferą ir ja žaisti. Skirtingoje šviesoje keičiasi ir visi namai – nuo akcentų, baldų, erdvės suvokimo iki nuotaikos.