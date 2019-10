Akmuo – solidaus interjero garantas

Interjero dizaine vyraujančios natūralistinės idėjos paskatino iš naujo atrasti ir tūkstančius metų žmogaus naudotą akmenį. Paprasti lauko rieduliai ar prabanga spindintys akmenys – ši laiko patikrinta medžiaga žavi spalvomis, originaliais raštais ir patvarumu.

Brangu, bet yra alternatyvų

Akmeninės grindys, židinio apdaila, laiptai, stalai ar palangės – akmens panaudojimo galimybės sunkiai išvardijamos. „Natūralūs akmenys (marmuras, granitas) suteikia prabangaus solidumo ir gyvenamajai aplinkai, ir visuomeniniam interjerui“, – sako studijos „Interjero pasaka“ rinkodaros vadovė Indrė Žemaitytė.

Šią estetiškumu ir įvairiapusiškumu traukiančią medžiagą gana sudėtinga apdoroti, jos išgavimas ribotas ir reikalauja didelių investicijų, todėl galutinė produkto kaina dažnai įkandama ne visiems.

I. Žemaitytė sako, kad tokiu atveju klientams siūlo rinktis dekoratyvų akmenį, kuris gali atkartoti bet kurį pasirinktą akmenį. „Šiandien dirbtinio akmens plytelės gali atrodyti beveik identiškos natūraliam akmeniui“, – pastebi ji.

Pašnekovė sako, kad, nepaisant akmens universalumo, užsakovai dažnai renkasi akmeninį virtuvės stalviršį ir išskiria du šiai paskirčiai naudojamus tipus – kvarcą ir marmurą.

Kvarcas laikomas vienu kiečiausių akmenų, penkis kartus tvirtesnis nei granitas. Interjero dizainerė sako, kad iš šio akmens pagaminti stalviršiai itin sterilūs, į juos neįsigeria nešvarumai. „Be to, ant kvarcinių stalviršių galima drąsiai pjaustyti maisto produktus peiliu“, – svarbią savybę išskiria ji.

Topuose karaliauja marmuras

Marmuro stalviršiai gražūs ir prabangūs, tačiau ne itin praktiški. „Marmuras minkštesnis nei granitas, todėl lengviau skyla, o kaina lenkia ir granitą. Kad marmuro stalviršis sėkmingai tarnautų ir išliktų gražus, jį būtina kartą per metus impregnuoti“, – apie marmurinių stalviršių priežiūrą kalba I. Žemaitytė. Be to, nors marmuras puikiai ištveria karštį, tačiau sugeria dėmes, kurių išvalyti beveik neįmanoma.

Kaip ten bebūtų, marmuras visais laikais laikėsi interjere naudojamų akmenų sąrašo viršūnėje. Pašnekovė primena, kad šis akmuo buvo populiarus dar antikos laikais, todėl marmurinėmis grindimis ar kolonomis galime gėrėtis net seniausiuose pasaulio muziejuose.

Anot I. Žemaitytės, šiuolaikiniuose namuose marmuras dažniausiai naudojamas virtuvių ir vonios stalviršiams, sienų, kolonų, židinių apdailai ir palangėms, rečiau – grindims ir laiptams, korpusiniams baldams bei stalams. Šis akmuo užtikrina detalių ilgaamžiškumą, bet turi nemažai trūkumų: neatsparus cheminėms medžiagoms, rūgštims, drėgmei, gali deformuotis, nublukti, jį lengva subraižyti, be to, paviršius slidus. „Taigi marmuras galbūt nėra pats geriausias variantas namams, kuriuose planuoja gyventi šeima su mažais vaikais. Nuo spalvotų skysčių – vyno, burokėlių ir apelsinų sulčių – ant jo paviršiaus lieka dėmių, kurių pašalinti neįmanoma“, – įspėja I. Žemaitytė.

Nepaisant visų išvardintų trūkumų, marmuras yra mėgstamiausias „Interjero pasakos“ klientų akmuo, o pastaruoju metu žmonės ryžtasi naudoti vis drąsesnes variacijas: „Pavyzdžiui, pasirenka raudono marmuro židinio plyteles ar žalios spalvos marmuro sieną vonioje. Juo dekoruojame TV sieną, kuri tampa pagrindiniu gyvenamosios zonos traukos tašku.“

Rinkodaros vadovė sako, kad užsakovai kartais akmenis renkasi tiesiai iš karjerų. „Visai neseniai grįžome iš Italijos, kur su klientais vykome į „Furrer“ karjerus ieškoti tinkamo Carrara marmuro. Įspūdis neišpasakytas. Atvykus į vietą, atsiveria didžiuliai kalnai, iš kurių kasamas šis akmuo. Gamykloje apžiūrėjome daugybę luitų, kurie skiriasi spalva, švarumu, gyslotumu ir panašiai“, – įspūdžiais dalijasi interjero dizainerė. Pasirinktas luitas pažymimas, o vėliau vandens srove iš jo išpjaunamos reikiamo dydžio plytelės.

Prabanga pasitinka svečius

Klasiką ir art deco elementus derinančios studijos atstovė sako, kad tokio stiliaus interjere itin svarbus plytelių raštas, o unikalūs deriniai komponuojami iš skirtingų spalvų akmens. Be populiariojo marmuro, studijos dizainerės siūlo naudoti granitą ir oniksą.

Prabangus ir tvirtas granitas, I. Žemaitytės teigimu, puikiai tinka grindų ir židinių apdailai, laiptų pakopoms, palangėms, virtuvės ir vonios baldų stalviršiams. „Dėl antibakterinių savybių šis akmuo kone idealus virtuvės stalviršiams. Be to, jis nebijo karščio. Granitinio stalviršio išlieta kava, vynas ar burokėlių sultys nesugadins“, – sako pašnekovė.

Ji pamini ir oniksą – retą, įspūdingą mineralą, pasižymintį unikalia savybe – persišviečia. Todėl šį mineralą interjero dizaineriai dažnai renkasi pertvaroms, stalams, barams, praustuvams, net šviestuvams gaminti, rečiau sienų ir grindų apdailai. Studijos atstovė pastebi, kad, pavyzdžiui, onikso stalviršis, skirtas kriauklei laikyti, ar net pati onikso kriauklė gali virsti įspūdingu modernios vonios akcentu. Kad toks objektas atrodytų dar efektingiau, jis derinamas su apšvietimu: „Tinkamai išdėstyti, į akmenį nukreipti šviesos šaltiniai sukurs itin įdomią atmosferą.“

Tikima, kad oniksas atpalaiduoja, todėl dažnai jis naudojamas SPA centrų interjeruose ar namų vonios kambariuose. I. Žemaitytė šypsosi: šį akmenį klientai renkasi vonios kambario praustuvui dekoruoti, kad svečią pasitiktų neįprastai prabangus elementas.