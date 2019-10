Iš fragmentų surinktas Lietuvos romantizmo amžius

Lietuvos meno pažinimo centre „Tartle“ eksponuojama XIX a. skirta paroda „Romantizmo amžius“, kurioje – daugiau nei šimtas šio laikotarpio kūrinių. Su permainingu Lietuvos dailės istorijos etapu Laurą Čiginskaitę supažindino parodos kuratorė Rūta Janonienė.

– Kokia buvo dailės padėtis Lietuvoje XIX a.? Kas turėjo įtakos jos raidai?

– XIX a. pirmojoje pusėje situacija buvo gana gera – veikė universitetas, dailės katedros, buvo profesionaliai ruošiami vietos dailininkai.

Aišku, trūko pinigų, bet čia amžina problema. Lėšų stygius neleido katedroms taip išsivystyti, kaip norėjo profesoriai, tačiau vis tiek daugybė dailininkų įgijo profesionalios dailės pagrindus ir vėliau galėjo arba patys lavintis, arba tęsti studijas kitose aukštosiose mokyklose. Padėtis pasikeitė po 1831 m. sukilimo, kai Dailės katedros idėjinis židinys buvo likviduotas, nebeliko galimybės profesionaliai rengti naują dailininkų kartą, todėl imta studijuoti užsienyje. Kas galėjo, važiavo į Sankt Peterburgo dailės akademiją, žinoma, tai buvo visai kas kita – skyrėsi aplinka, be to, ne kiekvienas bajoras galėjo savo vaiką išleisti į tolimą kelionę ir gyvenimą. Tuo metu sumažėjo galimybių įgyti profesionalų išsilavinimą, nukentėjo dailės kokybė, atsirado daug savamokslių. Nemažai dailininkų buvo mėgėjai, jie negyveno iš to, turėjo kitus pragyvenimo šaltinius, bet daile užsiėmė iš pašaukimo. Jiems tai buvo idėjų raiškos ir solidarumo su tam tikrais sluoksniais galimybė. Daug dailininkų 1831 ir 1863 m. dalyvavo sukilimuose su ginklu, buvo priversti emigruoti ir dėl to mes turime labai didelį būrį emigrantų, kūrusių Europoje. Dalis jų darbų mums vis dar yra menkai žinomi.

– Parodos ekspozicija išdėstyta pagal teminius aspektus. Kurie jų yra pagrindiniai?

– Sakyčiau, visi aspektai svarbūs, bet galima rasti vienijančią giją. Norėjau parodyti, kad XIX a. dailė labai susijusi su literatūra. Ko gero, tai vienas svarbiausių romantizmo bruožų. Literatūra ir dailė buvo įvairi tiek siužetų, tiek motyvų atžvilgiu. Kai veikė universiteto Dailės katedros, dailę buvo galima studijuoti Literatūros ir dailiųjų menų fakultete. Dailė daug sėmėsi iš literatūros tiek siužetų, tiek pačios meno funkcijos ir paskirties atžvilgiu. Literatūra tuo metu buvo idėjų šaltinis ir tautinio nacionalinio savitumo išsaugojimo būdas. Nesvarbu, kad didžioji dalis literatūros buvo lenkiška, bet dailė neturėjo jokios kalbos, todėl galėjo vienyti įvairius žmones.

– Dailės ir literatūros ryšys ypač pastebimas iliustruotuose leidiniuose. Kuo eksponuojamieji parodoje yra ypatingi?

– Leidiniai labai įvairūs. Tuo metu iliustruojama literatūra buvo skirtingo pobūdžio, pavyzdžiui, moksliniai veikalai, kur dailininkai atliko reikšmingą vaidmenį, kad ir užfiksuodami tik Lietuvai būdingų rūšių augalus. Žinoma, didžiausia dalis buvo grožinės literatūros, kuri daugiausia yra istorinė: įvairios pagoniškos ir krikščioniškos Lietuvos, bajoriškos istorijos, pasakojimai apie kovas su kryžiuočiais, mitologinę Lietuvą ar priešistorę.

XIX a. dailė turi pasakojamąjį elementą, kuris perimtas iš literatūros, paplito iliustracijų, litografijų ciklai, kur iš paveikslėlių galima tarsi skaityti istoriją epizodas po epizodo.

– Kokių šios parodos kūrinių rekomenduotumėte nepraleisti, galbūt yra rečiau eksponuojamų ar apskritai mažai rodytų darbų?

– Labai geras ir mažai eksponuotas Romano Švoinickio paveikslas „Provincijos menas“. Jis yra šios parodos leitmotyvas ir, galima sakyti, viršelis. Paveiksle vaizduojamas dailininko santykis su visuomene, atspindimas ne visada lengvas jo uždavinys. Visas Lietuvos dailės paveldas, taip pat XIX a. kūriniai, yra išblaškytas, mes neturime išsamių kolekcijų. Reikia suvokti, kad prarasta didžioji dalis kūrinių, o tai, kas yra mūsų muziejų kolekcijose, tėra mažesnė viso to, kas buvo sukurta, dalis. Ką ir kalbėti apie emigravusių kūrėjų darbus. Kiekvienas atrastas, įsigytas, iš kažkur parvežtas kūrinys yra džiaugsmas ir jis papildo ištaršytą mūsų dailės paveldą.

Paroda „Romantizmo amžius“ Lietuvos meno pažinimo centre „Tartle“ (Užupio g. 40, Vilnius).