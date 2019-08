„Renault Talisman GrandTour“: kaip patikti ne tik frankofilams?

Tik ką apie automobilius rašančiuose naujienų portaluose pasirodė slapta darytos atnaujinto „Renault Talisman“ nuotraukos, specialia maskuojančia medžiaga pridengtomis priekinėmis ir galinėmis automobilio dalimis.

Tai reiškia, kad netoli ta diena, kai bus atnaujintas vienas iš „Renault“ flagmanų. Tai bus tik modelio vidurio ciklo pakeitimai, o ne antroji „Talisman“ karta. Tad didelių pokyčių tikėtis nereikėtų.

Tačiau pakeitimų būtą ir pirmosios modelio gyvavimo fazės metu, o vienas reikšmingiausių pateiktas praėjusių metų pabaigoje, kuomet į „Talisman“, o taip pat į kitus du „Renault“ dičkius „Espace“ ir „Koleos“, imti montuoti trys naujos kartos varikliai – du dyzeliniai (160 ir 200 AG) ir benzininis (224 AG).

„Talisman“ debiutavo 2015 m. ir pakeitė siaubingo dizaino trečiosios kartos „Laguna“. Naujasis modelis gaminamas ant CMF-CD platformos, sukurtos „Renault“ ir „Nissan“ inžinierių, kuria dalijasi daugelis vidutinės ir kompaktinės klasės abiejų gamintojų hečbekų, sedanų ir SUV.

Palyginti su pirmtake „Laguna“, „Talisman“ rodo ambicijas į premium klasę, mėgindamas įžengti į „Audi A4“ ar 3 serijos BMW teritoriją. Be to, o gal dėl to, buvo atsisakyta hečbeko kėbulo, paliekant gyventi tik klasikinius sedaną ir universalą.

Toks sprendimas atrodo logiškas. Greitas, galingas ir erdvus sedanas galėtų tapti statuso ir sėkmės simboliu, o tokių pat charakteristikų universalas prie šių egoistiškų savybių įberti žiupsnelį praktiškumo.

Tačiau atslinkęs didelių SUV ir krosoverių lavina nuvilioja būrius klientų ir sujaukė „Talisman“ ir jo konkurentų reikalus. Dėl mažos paklausos „Renault“ nusprendė šio modelio nepritaikyti šalims, kuriose eismas vyksta kairiąja kelio puse. Taigi, „Talisman“ negavo Jungtinė Karalystė, Malta, Kipras, Airija ir dar keliasdešimt pasaulio valstybių.

Kaip jis atrodo?

Yra keletas gerų naujienų. „Talisman“ išlieka vienas elegantiškiausių modelių savo klasėje. Didžiulis ir tviskantis „Renault“ rombas ant variklio grotelių bei stilingi stačiakampio, apskritimo ir bumerango formos žibintai subtiliai derinami su chromo detalėmis. Iš galo vaizdas irgi pradžiugina – duslintuvai integruoti į galinį bamperį, o LED žibintai siaura juostele pasiekia bagažinės dangčio viduryje įmontuotą „Renault“ ženklelį. Tai ypač gražiai atrodo naktį, tad „Talisman“ prisivijęs vairuotojas vien dėl to neskubės jo aplenkti.

Modelis universalo kėbulu atrodo ne prasčiau nei sedanas, o gal net ir geriau. Tai antra gera naujiena, norintiems ir klasikinio, ir praktiško automobilio.

Kaip jau minėta, netrukus pasirodys atnaujintas „Talisman“, bet iš nutekintų nuotraukų neatrodo, kad pokyčiai bus labai pastebimi.

„Talisman“ vidus labiau nuviliantis ir tai nestebina. Automobilių interjeras nėra ta sritis, kai „Renault“ atstovai galėtų išdidžiai kitiems dalinti pamokas. Greičiau priešingai. Septynių colių spalvotas ekranas, kaip būdinga ir kitiems „Renault“ modeliams, įmontuotas vertikaliai. Multimedijos valdymo sistema toli gražu nėra pati tobuliausia, o reiklesnis vairuotojas pasiges telefono belaidžio įkrovimo funkcijos. Medžiagos kokybiškos, tačiau interjeras nuobodus lyg „Škodos“ ar „Volkswagen“. Žinoma, galima pasiteisinti, kad automobilis skirtas vyresniam vairuotojui ir toks žanro standartas. Bet iš prancūzų tikimasi daugiau. Susiraskite internete naujojo „Peugeot 508“ salono nuotraukų ir suprasite, kad automobiliams neabejingas žmogus ne tik džiaugtųsi visos kelionės metu, bet ir norėtų likti nakvoti.

Galerija

Kaip jis važiuoja?

„Talisman“ lepina komfortiška ir tylia kelione, tačiau nepraranda ryšio ir su vairuotoju, o jei po variklio dangčiu plaka karšta širdis, vingiuotose užmiesčio keliuose galima patirti malonių akimirkų.

Išbandėme automobilį su benzininiu 1,8 litro 224 AG varikliu ir tai yra pats žvitriausias „Talisman“. Iki 100 km/val. jis įsibėgėja per 7,7 sekundės, ko ir tikiesi iš šios klasės automobilio. 2 litrų 200 AG dyzelinis variklis taip pat turėtų suteikti malonių akimirkų prie vairo. Abu galingiausi motorai yra derinami tik su automatinėmis pavarų dėžėmis. Tai stiprus pareiškimas vokiškų automobilių gerbėjams, mėgstantiems dyzelinio variklio ir automatinės pavarų dėžės derinį.

Yra ir kuklesnių variantų. 1,3 litro 160 AG benzininis variklis siūlomas tik su automatine pavarų dėže. Du dyzeliniai – 1,8 litro 120 AG ir 150 AG – derinami tik su mechanine, o galingesnis 2 litrų 160 AG su automatine pavarų dėžėmis. Dyzelinių motorų ir automatinė, ir mechaninė pavarų dėžės yra šešių, o automatinės benzininių – septynių laipsnių.

Brangiausios „Talisman“ versijos turi 4CONTROL visų vairuojančių ratų sistemą. Lėtai važiuojant galiniai ratais pasisuka priešinga priekiniams kryptimis, todėl lengviau parkuotis ar apsisukti siauroje gatvėje. Važiuojant didesniu greičiu galiniai ratai posūkyje pasisuka ta pačia kryptimi kaip ir priekiniai, tai suteikia stabilumo greituose posūkiuose.

Kodėl verta pirkti?

Nors vidutinės klasės sedanų ir universalų rinka traukiasi, pasiūla čia vis dar didelė ir „Talisman“ už posūkio tyko daugybė konkurentų. Atremti jų smūgius nebus paprasta.

Kuklesnės versijos „Talisman“ būtų gudrus pasirinkimas savivaldybės vadovui bei būdas merų suvažiavime nustebinti kolegas, kuriuos vairuotojai atvežtų vien „Škoda Superb“ ir „Volkswagen Passat“. Šie viešųjų pirkimų čempionai patikimi, bet nuobodūs, tad prancūziško šarmo žiupsneliai praskaidrintų monotonišką kasdienybę.

Pilietiniame kare su naujuoju „Peugeot 508“ „Talisman“ neturi daug šansų. Tiksliau, jokių. „Peugeot“ dizainas pribloškiantis, o technologinių sprendimų arsenalas nenusileidžia Luvro archyvams.

Sunkoka atsilaikyti ir prieš naująjį „Toyota Camry“ hibridą, tiesa, šis neturi universalo kėbulo. Tačiau juos turi tradiciniai konkurentai „Ford Mondeo“, „Opel Insignia“ ir „Mazda 6“, taip pat „Kia Optima“. Galiausiai, pirkinio kainai perkopus 30 tūkst. eurų, sunku būtų ignoruoti visureigio savybėmis pasižymintį „Subaru Outback“.

Pigiausias „Talisman“, 120 AG dyzelis su mechanine pavarų dėže, kainuoja per 25 tūkst. eurų. Šis variklis montuojamas tik su „Business“ ir „Limited“ įrangos paketais, o tai reiškia kad visų vairuojančiųjų ratų 4CONTROL sistemos nenusipirksite už jokius pinigus. Bet ir be jos neprapulsite, tačiau vargiai ar norėsite susitaikyti su 16 colių plieniniais ratlankiais.

Nusprendę paišlaidauti greičiausiai rinksis „S-Edition“ arba „Initiale Paris“ įrangos paketus ir 200 AG dyzelinį arba 224 AG benzininį motorą. Kainoraščio paskutinėje eilutėje skaičiai nežymiai perlipa keturiasdešimt tūkstančių ribą, o dyzelinis variantas yra maždaug dviem tūkstančiais brangesnis. Akis kliūna už 35 tūkst. kainuojančio benzininio „S-Edition“. Su tokiu pluoštu banknotų „Audi“ salone tikrai su jumis pasisveikins, bet greičiausiai išeisite tuščiomis. Tuomet galbūt sugrįšite į „Renault“ saloną.

Privalumai

Yra ir benzininių, ir dyzelinių motorų, derinamų ir su automatinėmis, ir su mechaninėmis pavarų dėžėmis.

Visų vairuojamųjų ratų sistema.

Subtilus, laikui atsparus dizainas.

Trūkumai

Laukiama tik atnaujinimo, o konkurentai pagamino naujų puikių modelių.

Nuobodus, morališkai senstelėjęs interjeras.

Multimedijos įranga bendraus su telefonu, tačiau įkrauti pastarojo baterijai reikės USB laido.