„Renault Clio“: Europos pardavimų čempionas konkurentams nepalieka vilčių

Čia yra penktos kartos „Clio“, netrukus trisdešimtmetį švęsiantis vienas mažiausių „Renault“ modelių.

Jo pirmtakas 2018 m. buvo populiariausias B segmento automobilis Europos Sąjungoje. Ir 2017-aisiais, 2016-aisiais, 2015-aisias, ir 2014-aisiais, ir 2013-aisiais. Netgi absoliučioje visų automobilių pardavimo statistikoje pastaraisiais metais „Clio“ nesitraukė iš viršūnės, buvo antras po „Volkswagen Golf“.

Lietuvoje „Clio“ dažniausiai perka įmonės savo vadybininkams ir renkasi pigesnes versijas. Tačiau penktosios kartos „Clio“ turi daugiau šansų atkreipti privačių pirkėjų dėmesį, nes pirmą kartą bus derinamas su automatine pavarų dėže, o kitų metų birželį pasirodys hibridinė versija. Tai bus pirmasis „Renault“ modelis su hibridine „E-tech“ technologija, į automobilį bus montuojamas benzininis ir du elektriniai motorai.

Kaip jis atrodo?

Nieko drastiško palyginti su ketvirtąja „Clio“ karta, bet vis tiek žingsnis į priekį. Automobilis dabar 12 mm trumpesnis ir 8 mm žemesnis, tačiau ir viduje, ir bagažinėje vietos daugiau. Atrodo atletiškas. Tikras „Renault“ šeimos narys – didžiulis rombas ant variklio grotelių ir apverstą lygintuvą ar kerlingo akmenį primenantys priekiniai žibintai. LED technologiją gauna net ir bazinės įrangos pirkėjai.

„Clio“ montuojamas ant „Renault“ ir „Nissan“ sukurtos CMF-B platformos, kuria dalijasi su „Captur“. Ši platforma leido automobilio masę sumažinti 50 kilogramų.

Stogo linija švelniai žemėja galo link, o šoniniai galiniai langai beveik trikampio formos su užmaskuota durelių rankena. Bagažinės rankena paslėpta bamperyje, tačiau kažkokiu mistiniu būdu ranka iš karto pati ją surado. Bagažinė dabar 391 litro talpos – net 61 litru didesnė nei pirmtako.

Sėskite vidun ir liksite priblokšti. Gerąja to žodžio prasme. „Renault“ išgirdo, kad „Clio“ salone per mažai minkštų medžiagų ir priekaištai, spėjame, atskriejo per Kalėdas. Dabar minkštų medžiagų 25 proc. daugiau – sprindžio pločio minkšta juosta driekiasi per visą priekinę automobilio salono dalį, apsuka aplink pavarų svirtį, minkšta gali būti ir durelių apdaila. Galima pasirinkti šios medžiagos spalvą, o balta, pirmajame išbandytame automobilyje, atrodė dailiai, bet vargu, ar tai praktiška.

Viduje randame du ekranus. Esantis už vairo gali būti nuo 7 iki 10 colių skersmens, o centrinės konsolės viduryje – 9,3 colio planšetė, skirta navigacijai, multimedijai ir kitoms funkcijoms. Kaip būdinga „Renault“ modeliams, ji sumontuota vertikaliai. Inžinieriams pavyko sumažinti vairuotojo oro pagalvę, tad vairas grakštesnės formos, geriau matosi rodmenys prietaisų skyde. 10 colių monitoriuje atvaizduojama ir navigacija su žemėlapiu.

„Renault“ išgirdo, kad „Clio“ salone per mažai minkštų medžiagų ir priekaištai, spėjame, atskriejo per Kalėdas.

Priekinės sėdynės plonesnės nei buvusio modelio, tai leido atkovoti vietos sėdintiems gale. Brangiausiose versijose yra „Bose“ garso sistema ir aštuonių skirtingų variantų dirbtinis apšvietimas.

Pirmą kartą pristatoma „R.S. Line“ modifikacija su dar šiek tiek daugiau chromo, F1 stiliaus oro skirstytuvu, „R.S.“ logotipais ant vairo ir kėbulo, anglies pluošto imitacijos intarpais, aliuminio pedalais, sportinėmis sėdynėmis ir raudonų siūlių dygsniais. Bet visa tai įvaizdis, o ne charakteris – „Renault“ kol kas nesako, kada pasirodys „R.S.“ versija.

Galerija

Kaip jis važiuoja?

Svarbiausia naujiena – automatinė pavarų dėžė, kurios neturėjo ankstesni „Clio“ modeliai. Septynių laipsnių EDC bus derinama su 1,3 litro 130 AG, o bepakopė X-TRONIC su trijų cilindrų 1 litro 100 AG benzininiais motorais. Pastarasis ir 1 litro 65 bei 75 AG varikliai komplektuojami su penkių laipsnių mechanine transmisija.

1,5 litro dyzelinis motoras turi dvi 85 ir 115 AG versijas, derinamas tik su šešių laipsnių mechanine pavarų dėže.

Taip pat siūlomas 100 AG suskystintomis naftos dujomis varomas variklis ir, kaip minėta, kitais metais laukiamas hibridinis motoras.

Nesitikėkite nieko sportiško, net jei ant vairo matote „R.S.“ logotipą.

Sėdęs prie „Clio“ vairo pasijunti bent viena klase aukštesniame automobilyje, tas pats jausmas išlieka ir įjungus pirmą pavarą. Išbandėme 115 AG dyzelinį ir 130 AG benzininį modelius, o kaip byloja galią žymintys skaičiai, jie yra patys žvitriausi, bent jau kol neatvažiavo hibridas. Tačiau nesitikėkite nieko sportiško, net jei ant vairo matote „R.S.“ logotipą. Greičiausias „Clio“ iki 100 km/val. įsibėgėja per 9 sekundes.

Visos modifikacijos turi „Start&Stop“ sistemą, kuri išjungia automobilio variklį jam sustojus. Tai sutaupo degalų, tačiau vairuojant „Clio“ su automatine pavarų dėže erzino kiek uždelstas variklio paleidimas, tad sistemą mieste norisi išjungti, o užmiestyje iš jos nedaug naudos. Mechaninė pavarų dėžė be priekaištų – lengva ir tiksli.

Kaip ir automobilio elgesys kelyje – paklusnus, stropiai reaguojantis į vairuotojo komandas. Netgi judriame Pietų Lenkijos greitkelyje mažytis „Clio“ su 115 AG dyzeliniu motoru vikriai nardė iš vienos eismo juostos į kitą, tačiau įprastame kelyje su priešpriešiniu eismu tenka pajusti spurto galimybių stygių.

Vidutinės degalų sąnaudos džiugins „Clio“ savininkus ir įmonių finansų direktorius. Dyzelinių motorų „apetitas“ yra 3,6 litro 100 km mišriu režimu. 1,3 litro 130 AG automatas turėtų pasitenkinti iki pusšešto litro.

Galerija

Kodėl verta pirkti?

Septyni iš dešimties ketvirtos kartos „Clio“ Baltijos šalyse nupirkti įmonių parkams. 90 proc. jų buvo su benzininiais motorais, 66 proc. – su „Limited“, pakopa aukštesniu nei bazinis, įrangos paketu.

Penktos kartos „Clio“ turi „Life“, „Zen“, „Intens“ ir „R.S. Line“ įrangos paketus. Pigiausias variantas su 65 AG benzininiu varikliu kainuos 10 990, brangiausias – 1,3 litro 130AG „R.S. Line“ automatas – 18 495 eurus. Šis modelis bus prifarširuotas saugumo ir komforto įrangos, kokia prieš keletą metų galėjo pasigirti tik premium klasės automobiliai.

Šioje klasėje yra daug klasikinių konkurentų, o pirmi į galvą šaunantys vardai – „Volkswagen Polo“ ir „Ford Fiesta“. „Polo“ toks pat erdvus ir patogus, bet brangesnis. „Fiesta“ smagiai valdoma, kainuoja panašiai, bet „Clio“ turi galingesnių variklių. Prancūzas visus lenkia prašmatniu salonu, dar labiau pabrėžia savo stilių ir pagaliau turi automatą. Nenustebkite, jei konkurentai Europoje dar penkerius metus nesugebės jo pavyti.