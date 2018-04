JAV, Didžioji Britanija ir Prancūzija atakavo Siriją

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie karinius veiksmus kalbėdamas baltuosiuose rūmuose vėlų penktadienio vakarą. Jam kalbant raketos atakavo Damaską.

Vienas Damaske esantis naujienų agentūros AFP korespondentas sakė, kad keli sprogimai pasigirdo apie 4 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, o virš miesto girdėjosi lėktuvų gausmas. Sostinės šiaurėje ir rytuose matėsi kylantys dūmai.

D. Trumpas sakė, kad jis pasiruošęs tęsti atakas, jei B. al-Assado vyriausybė nesustabdys savo cheminių ginklų atakų.

„Šiuo metu vyksta bendra operacija su Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės ginkluotosiomis pajėgomis. Dėkoju joms abiem“, – pridūrė prezidentas.

„Šios žudynės išties reikšmingai eskalavo šio siaubingo režimo cheminių ginklų naudojimo modelį“, – D. Trumpas sakė apie numanomą nuodingų dujų ataką prieš sukilėlių kontroliuotą Damasko rytinį priemiestį Dumą.

„Dėl šių pasišlykštėtinų atakų blogio motinos ir tėvai, kūdikiai ir vaikai blaškėsi skausmuose ir gaudydami orą, – pridūrė jis. – Tai nėra žmogaus veiksmai. Tai yra monstro nusikaltimai.“

JAV generalinio štabo vadovas Josephas Dunfordas žurnalistams teigė, kad teiginiai buvo trys: Mokslo tyrimų centras Damaske, cheminių ginklų saugykla Homse ir cheminių ginklų saugykla, esanti netoli Homso miesto.

The moment multiple #US cruise missiles hit a research facility in #Barzeh, #Syria…pic.twitter.com/qexgUi7AfZ

— The Intel Crab (@IntelCrab) April 14, 2018