JAV atidarė ambasadą Jeruzalėje, per protestus žuvo 37 palestiniečiai

Jungtinės Valstijos pirmadienį oficialiai atidarė savo ambasadą Jeruzalėje, o per atidarymo ceremoniją buvo parodytas iš anksto įrašytas prezidento Donaldo Trumpo kreipimasis.

Savo kreipimesi jis patikino, kad Jungtinės Valstijos toliau yra pasiryžusios siekti tvarios taikos Artimuosiuose Rytuose, nors jo sprendimas perkelti JAV ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę sukėlė daugelio didžiulį pasipiktinimą.

Atidengus lentelę prie ambasados pastato, JAV ambasada Jeruzalėje buvo paskelbta oficialiai atidaryta.

Ceremonijoje dalyvavęs Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pavadino šią dieną „šlovinga“ ir pareiškė, kad Jeruzalė visuomet bus „amžina ir nedaloma“ Izraelio sostinė.

Premjeras padėkojo D. Trumpui už pademonstruotą „drąsą“ įgyvendinti savo vieną svarbiausių kampanijos pažadų bei pareiškė, kad jo šalies ryšiai su Vašingtonu niekuomet nėra buvę stipresni nei dabar. B. Netanyahu taip pat sakė, kad taika Viduriniuosiuose Rytuose privalo turėti JAV pripažįstamos „tiesos“ pagrindą.

„Tiesa ta, kad Jeruzalė buvo ir visuomet bus žydų tautos sostinė, žydų valstybės sostinė“, – teigė jis.

Palestiniečiai trokšta, kad Rytų Jeruzalė taptų jų būsimos valstybės sostine, ir griežtai prieštaravo D. Trumpo sprendimui perkelti JAV ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo į Jeruzalę.

Iranas ir Turkija kritikuoja kariuomenės veiksmus

Irano užsienio reikalų ministras pirmadienį pareiškė, kad ambasados atidarymas Jeruzalės mieste yra „didelės gėdos diena“.

Irano užsienio reikalų ministras Mohammadas Javadas Zarifas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Izraelio režimas šaltakraujiškai žudo be galo daug palestiniečių, protestuojančių didžiausiame pasaulio kalėjime po atviru dangumi. Tuo tarpu (JAV prezidentas Donaldas) Trumpas švenčia neteisėtos JAV ambasados perkėlimą, o jo bendrininkai arabai bando nukreipti dėmesį.“

M. J. Zarifas veikiausiai kalbėjo apie Persijos įlankos arabiškas valstybes, kurios dar niekaip nepakomentavo kruvinų susirėmimų prie Gazos Ruožo sienos per kuriuos nuo Izraelio ugnies žuvo 37 palestiniečiai ir dar šimtai buvo sužeisti. Irano užsienio reikalų ministras šią žinutę parašė per savo vizitą, per kurį jis siekia užsitikrinti šalių, pasirašiusių susitarimą dėl Teherano branduolinės programos, garantijų, iš sutarties pasitraukus JAV.

Turkija savo ruožtu pareiškė, kad Jungtinės Valstijos ir Izraelis yra atsakingi už „žudynes“ Gazos Ruože.

„Už šias žudynes JAV administracija yra tiek pat atsakinga, kiek ir Izraelio vyriausybė“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė turkų vicepremjeras Bekiras Bozdagas. Pasak jo, šiuos incidentus lėmė „nesąžiningi ir neteisėti sprendimai“, JAV nutarus perkelti savo ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo į Jeruzalę.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ir kiti pareigūnai ne kartą pasmerkė JAV sprendimą perkelti savo ambasadą, perspėdami, kad šis žingsnis gali dar labiau padidinti įtampą.

„JAV administracijos (sprendimas) perkelti savo ambasadą į Jeruzalę sugriovė taikos viltis ir įžiebė ugnį, kuri pareikalaus dar daugiau žmonių gyvybių ir sužeistųjų, o taip pat sukels destrukciją ir katastrofą regione“, – sakė B. Bozdahas, kuris taip pat yra vyriausybės atstovas.

„Palestinos ir Jeruzalės procese nuo šiol viskas bus kitaip“, – pridūrė jis.

Sulaukė „Amnesty International“ kritikos

Kruvini susirėmimai Gazos Ruože pasienyje su Izraeliu yra „baisus“ žmogaus teisių pažeidimas, pirmadienį pareiškė tarptautinė žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“.

„Gazos Ruože stebime baisų tarptautinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimą… Tai privalo nedelsiant baigtis“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Londone įsikūrusi organizacija.

„Amnesty International“ pranešė, kad per susirėmimus prie Izraelio sienos, kuriuos išprovokavo Vašingtono sprendimas perkelti savo ambasadą į Jeruzalę, žuvo 38 asmenys – vienu daugiau nei Gazos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktame pranešime. Pasak žmogaus teisių gynėjų, dar daugiau nei 500 žmonių buvo sužeisti „koviniais šaudmenimis“, gauta daug pranešimų apie sužeidimus galvos ir krūtinės srityse. „Tai yra tarptautinių normų pažeidimas, kai kuriais atvejais tai panašu į tyčinį žudymą, kuris prilygsta karo nusikaltimams“, – sakė Philipas Lutheris, žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ padalinio Artimiesiems Rytams ir Šiaurės Afrikai direktorius, savo atskirame pranešime.

„Smurtas darosi nesuvaldomas, Izraelio pareigūnai turi nedelsiant pažaboti kariuomenę, kad būtų išvengta daugiau netekčių ir sunkių sužeidimų“, – nurodoma jame.

Savo pareiškimą „Amnesty International“ paskelbė „atsakydama į pranešimus apie dešimtis žuvusių palestiniečių“ per protestus, kuriuos išprovokavo JAV ambasados perkėlimas.

„Augantis žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius šiandien tik išryškina skubią būtinybę uždrausti ginklus“, – pridūrė Ph. Lutheris.

„Nors kai kurių protestuotojų veiksmuose galėjo būti tam tikro smurto, tai nepateisina kovinių šaudmenų panaudojimo“ prieš juos, pridūrė jis.

