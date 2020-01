Iranas paleido raketas į bazes Irake, kur dislokuoti JAV kariai

Tai buvo pirmieji veiksmai, kurių ėmėsi Iranas, žadėjęs atkeršyti JAV už įtakingo generolo nužudymą praėjusią savaitę.

Pentagonas nurodė, kad „Iranui paleidus keliolika balistinių raketų prieš JAV kariuomenės ir koalicijos pajėgas Irake“, tebevyksta „pirminis žalos vertinimas“.

„Aišku, kad šios raketos buvo paleistos iš Irano ir jomis taikytasi į mažiausiai dvi Irako karines bazes, kur dislokuoti JAV kariuomenės ir koalicijos nariai“ Ain al Asade ir Arbilyje, sakė Pentagono atstovai.

Pranešimų apie aukas kol kas nėra. Pasak Pentagono, tose bazėse galiojo „aukščiausios parengties“ būsena pastarosiomis dienomis augant įtampai tarp Vašingtono ir Teherano ir abiem pusėms keičiantis grasinimais.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas su žmona Melania 2018-ųjų gruodį lankėsi Ain al Asado bazėje; tai buvo pirmoji jo kelionė pas JAV karius, dislokuotus karo zonoje. Antradienio vakarą jis sakė, jog pirminis žalos vertinimas po bazių apšaudymo parodė, kad „viskas yra gerai“.

Socialiniame tinkle „Twitter“ D. Trumpas paskelbė, kad „dabar vyksta aukų ir žalos vertinimas. Kol kas viskas yra gerai!“.

Irano valstybinė televizija pranešė apie ataką prieš vieną bazę, kurioje dislokuoti JAV kariai, ir sakė, kad tai buvo atsakas į praėjusį penktadienį įvykdytą Jungtinių Valstijų drono antskrydį, per kurį žuvo iraniečių generolas Qasemas Soleimani, vienas įtakingiausių veikėjų šalies vyriausybėje.

Per tą bepilotės skraidyklės smūgį prie tarptautinio Bagdado oro uosto taip pat žuvo drauge su Q. Soleimani buvęs irakiečių generolas Abu Mahdi al Muhandisas.

Irano Revoliucinė gvardija pranešė, kad Ain al Asado bazė apšaudyta dešimtimis raketų, ir perspėjo, kad į JAV kontrataką gali būti sureaguota dar griežčiau. Taip pat Gvardija pagrasino smogti Izraelio ir Amerikos „sąjungininkėms vyriausybėms“.

„Patariame Amerikos žmonėms išvesti JAV karius, [dislokuotus] regione, kad išvengtų didesnių netekčių ir neleistų, kad jų karių gyvybėms toliau grėstų pavojus dėl vis didesnės režimo neapykantos“, – sakoma Revoliucinės gvardijos pareiškime.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020