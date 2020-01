„Sony“ sensacingai pristatė savo elektromobilio prototipą

Japonijos elektronikos milžinės „Sony“ sukurtas elektromobilis tapo aukštųjų technologijų parodos Las Vegase „CES 2020“ pagrindine staigmena, rašo Vokietijos leidinys „Die Welt“.

„Tai – mūsų indėlis, daugybės technologių indėlis į mobilumą ateityje“, – per vos 2 minutes ir 10 sekundžių trukusį visiškai elektrinio keturių ratų pavaros sedano koncepto „Vision-S“ pristatymą sakė „Sony“ vadovas Kenichiro Yoshida.

Jis pabrėžė, jog „Vision-S“ 100 kilometrų per valandą greitį pasiekia per 4,8 sekundės, o didžiausias jo greitis – 240 kilometrų per valandą.

Apie elektromobilio įkrovos laiką bei kelionės juo trukmę „Sony“ vadovas nekalbėjo.

Nors bendrovės atstovai daug detalių apie šį „Sony“ kūrinį neatskleidė, sektoriaus ekspertai pastebi, kad nėra ženklų, jog bendrovė ruoštųsi pardavinėti „Vision-S“ vartotojams.

Elektromobilis turi 33-ų jutiklių vidaus ir išorės kontrolės sistemą, kurią „Sony“ pavadino „jutiklių sintezės technologija“, o jo programinė įranga turi dirbtinio intelekto požymių. Be kitų funkcijų, vidinė sistema gali atpažinti salone sėdinčius asmenis ir leisti jiems automobilyje įdiegtus pramoginius sprendimus valdyti gestais.

Kurdama šį elektromobilio prototipą „Sony“ bendradarbiavo su Vokietijos „Bosch“, ZF, „Continental“, „Here“, Austrijos „Magna Steyr“, taip pat tarptautinėmis kompanijomis, tokiomis kaip „Benteler“, „Nvidia“, „Blackberry“ ir „Qualcomm“.

