Diplomatinė įtampa dėl Sirijos didėja: D. Trumpas graso raketomis, Maskva žada jas numušti

„Rusija žada numušti bet kokias ir visas raketas, paleistas į Siriją. Rusija, pasiruošk, nes jos atskries, mielos, naujos ir „išmanios“! Neturėtumėt būti partneriai Dujomis Žudančiam Žvėriui, kuris žudo savo žmones ir tuo mėgaujasi!“ – socialiniame tinkle „Twittrer“ parašė D. Trumpas.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018