D. Trumpas rinkimams pinigų turi

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) perrinkimo kampanijos komanda ketvirtadienį atskleidė, kad jai pavyko surinkti įspūdingą sumą, pabrėždama, su kokiu rimtu iššūkiu per šių metų prezidento rinkimus teks susidurti jo varžovams iš Demokratų partijos.

Nors D. Trumpas pernai įsivėlė į politinį skandalą, po kurio Atstovų Rūmai paskelbė jam apkaltą, valstybės vadovas per paskutinį 2019-ųjų ketvirtį surinko stulbinančią 46 mln. dolerių (41 mln. eurų) sumą. Pasak kampanijos organizatorių, per tą laikotarpį buvo surinkta didžioji dalis per metus sukauptos 143 mln. dolerių (128 mln. eurų) sumos, kuri padės D. Trumpui siekti perrinkimo.

„Prezidento finansavimo fondas ir eilinių piliečių šalininkų armija paverčia jo perrinkimo kampaniją nesustabdoma jėga“, – kampanijos „Trump 2020“ pareiškime cituojamas jos vadovas Bradas Parscale’as (Bredas Parskeilas).

„Demokratus ir žiniasklaidą ištiko butaforinės apkaltos karštligė, o prezidento kampanija tik sutvirtėjo ir sustiprėjo per mūsų pelningiausią lėšų rinkimo ketvirtį šiuo laikotarpiu“, – teigė jis.

D. Trumpo laukia teismo procesas JAV Senate, kur respublikonų dauguma veikiausiai išteisins valstybės vadovą.

Prezidentas tviteryje citavo pranešimą, kad jo kampanija per dvi dienas po balsavimo dėl apkaltos surinko 10 mln. dolerių (9 mln. eurų).

Smarkiai atsilieka

Minimos sumos yra daug didesnės nei tos, kurias pavyko surinkti Baltųjų rūmų vairą iš D. Trumpo siekiantiems perimti oponentams, įskaitant senatorių Bernie Sandersą (Bernį Sandersą), per pastaruosius tris mėnesius gavusį 34,5 mln. dolerių (31 mln. eurų) – daugiau nei visi kiti kovoje dėl teisės tapti partijos kandidatu dalyvaujantys demokratai.

B. Sanderso komanda taip pat pranešė peržengusi reikšmingą 5 mln. individualių aukų slenkstį: tai yra skaičius, kurio ankstesnė jo prezidento rinkimų kampanija nebuvo pralenkusi iki 2016 metų kovo.

Jo varžovas iš Demokratų partijos Pete’as Buttigiegas (Pitas Butidžedžas) taip pat paskelbė nemažą skaičių: ketvirtąjį ketvirtį jo kampanija surinko 24,7 mln. dolerių (22,1 mln. eurų), taigi, bendros jos surinktos lėšos per 2019 metus padidėjo iki daugiau nei 76 mln. dolerių (68 mln. eurų).

P. Buttigiegas, kuris iki trečiadienio ėjo Saut Bendo Indianoje mero pareigas, laikomas 2020-ųjų rinkimų staigmena ir pirmauja apklausose Ajovoje. Ši valstija pirmoji – per vasario 3 dieną vyksiančius Demokratų partijos pirminius rinkimus – rinks savo pretendentą į prezidentus.