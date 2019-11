„Audi A4“: išskirtinė „Audi“ – misija neįmanoma?

Penktos kartos „Audi A4“ sulaukė atnaujinimo. Kaip pasikeitė automobilis, kuris niekada nesikeičia?

Jei automobilių gamintojus suskirstytume pagal tai, kurie linkę į revoliuciją, o kurie vertina evoliuciją, tai pačiame nuosaikiųjų pakraštyje atsidurtų „Volkswagen“ grupė su „Audi“ priešakyje. „Audi“ dizaineriai taip atsargiai keičia naujų modelių formas, kad galima įtarti, jog Ingolštate, nedideliame šį gamintoją priglaudusiame Bavarijos mieste, praūžė metatesiofobijos (permainų baimės) virusas.

Kaip ir kiekvieną kartą, rankose gniaužiant naujos „Audi“ raktelius, jautiesi lyg būtum pakviestas išnarplioti „atrask 10 skirtumų“ galvosūkį. Juolab, kad šįkart tai nėra nauja A4 karta, o tik jos gamybos ciklo vidurio atnaujinimas.

Kaip jis atrodo?

„Audi“ variklio grotelės turbūt yra tas dizaino elementas, kuris geriausiai atspindi šio modelio evoliuciją. Iš pirmtakės „Audi 80“ paveldėtos beveik idealaus stačiakampio formos grotelės vėliau pradėjo tįsti žemyn įgaudamos trapecijos formą, o, sulaukusios penktosios A4 kartos, jos ėmė plėstis į šonus ir pavirto šešiakampiu. Per atnaujinimo operaciją dizaineriai dar labiau groteles patempė į šoną, tarsi norėdami sukurti plačios šypsenos efektą.

Kadangi kalbame apie „Audi“, tai pokyčiai kone radikalūs.

Yra ir daugiau pokyčių. Variklio ir bagažinės dangčiai bei stogas liko tokie patys, tačiau A4 gavo naujus žibintus (dabar LED visiems įrangos lygiams), didesnius ortakius ir keletą naujų kėbulo linijų šonuose, ties ratų arkomis ir gale. Tačiau joms atpažinti reikėtų atsivaryti ir šalia pasistatyti prieš atnaujinimą pagamintą modelį, o žibintų ir naujos variklio grotelių formos ryškiau krenta į akis. Kadangi kalbame apie „Audi“, tai pokyčiai kone radikalūs.

Didžiausia naujiena viduje – 10,1 colio lietimui jautrus ekranas. Už vairo taip pat randame skaitmeninį 12,3 colio prietaisų skydą, kurį vairuotojas gali personalizuoti pagal savo įgeidžius. Naktį riedant greitkeliu norisi palikti tik būtiniausius rodmenis, o įvažiavus į mažiau pažįstamą miestą – išskleisti navigacijos žemėlapį per visą už vairo esantį ekraną.

„Audi“ salonas itin patogus, stilingas ir tuo pačiu santūrus, tik jau minėtas 10,1 colio ekranas atrodo lyg įsibrovėlis, tarsi priklijuotas radus laisvesnės vietos centrinėje konsolėje.

Kaip jis važiuoja?

Kaip jau būdinga vokiečių gamintojams, pirkėjams pateikiamas platus variklių pasirinkimas ir, nepaisant netylančių paniekos balsų dyzeliams, dyzelinu varomi penki iš aštuonių motorų, tarp kurių ir 347 AG agregatas, montuojamas į S4 modelį.

Tradicinis sedanas siūlomas su trimis benzininiais (visi 2 litrų darbinio tūrio, 150, 190 ir 245 AG) bei keturiais dyzeliniais (2 litrų 136, 163 ir 190 bei 3 litrų 231 AG) varikliais. Visi motorai derinami su „S tronic“ septynių laipsnių automatinėmis pavaromis, išskyrus galingiausią dyzelį, turintį aštuonių laipsnių „tiptronic“ pavarų dėžę. 150 AG benzininis motoras gali būti siūlomas ir su šešių laipsnių mechanine pavarų dėže. Galingiausias benzininis ir du galingiausi dyzeliniai motorai suka visus keturis A4 ratus.

Tarsi atsiprašydama už dyzelius, „Audi“ į visus benzininius ir du mažuosius dyzelinius variklius sumontavo vadinamąją „švelniojo hibrido“ (mild hybrid system, MHEV) sistemą su 12 voltų elektriniu motoru, padedančiu taupyti degalų sąnaudas ir sumažinti anglies dvideginio emisijas.

Galerija

Į tolimas keliones dažnai besileidžiantys vairuotojai atkreips dėmesį į taupiausią 163 AG dyzelinį motorą, kurio degalų sąnaudos 100 km neturėtų viršyti 4 litrų. Žvitriausias, neskaičiuojant S4, yra 245 AG benzininis motoras, 100 km/val. pasiekiantis per 5,8 sekundės. Bet optimalus variantas yra kažkuris tarp šių dviejų – pavyzdžiui, mūsų išbandytas 190 AG benzininis yra ir pakankamai taupus (apie 6 litrus), ir gana žvitrus (7,3 sekundės).

Kodėl verta pirkti?

Pigiausia A4, 150 AG benzininė su mechanine pavarų dėže, kainuoja 31 400, pigiausias automatas – 33 890 eurų. 245 AG benzininio kaina – 44 590, dyzeliniai modeliai kainuoja nuo 35 800 iki 50 150 eurų už 231 AG 3.0TDI.

Nors standartinės įrangos sąrašas gana gausus, net ir norint sutaupyti, teks paišlaidauti – papildomai kainuos lengvojo lydinio ratlankiai, elektra valdoma vairuotojo sėdynė, oda aptrauktas multifunkcinis vairas, kurių tikiesi premium klasės automobilyje. 10,1 colio lietimui jautrų ekraną gaus visi, tačiau skaitmeninis vairuotojo prietaisų skydas atsieis 679 eurus. Kaip dažniausiai nutinka „Audi“ salone, net jei sutaupei pinigų automobiliui, paskolos prireiks papildomai įrangai.

Todėl kils noras apsisukti ant kulno ir apsidairyti kitur, nes „Audi A4“ iš visų pusių yra atakuojama rimtų konkurentų. Be tradicinių varžovų – C klasės „Mercedes“ ir 3 serijos BMW – ją spaudžia naujutėlaitė puikiai atrodanti „Volvo S60“, tikrą hibridinį motorą turintis „Lexus IS“, ir, pagaliau, išskirtinio ženkliuko savininkas „Jaguar XE“. Maža to, linkę pataupyti atsisuks į „Volkswagen Passat“ ar „Škoda Superb“, o ambicingesni – į tame pačiame salone stovinčią A6.

Nors ir turi lojalių pirkėjų armiją, išskirtinumo stoka A4 trukdo pritraukti naujų. Bet gal „Audi“ ir vengia didesnių permainų, kad išsaugotų lojaliuosius?

Visgi, jei pernelyg neriboja biudžetas ir norisi išskirtinio varianto su A4 emblema ant bagažinės durų, išeitis čia pat. „Audi A4 Allroad“ yra, ko gero, vienintelis būdas vairuoti „Audi A4“ ir jaustis išskirtiniu. Tik nuo 47 220 eurų, neskaičiuojant papildomos įrangos.

Trūkumai

A4 beveik nesiskiria nuo A6. Gal ir gerai, jei vairuoji A4.

Standartinė komplektacija per skurdi premium klasei, o papildoma įranga – brangoka.

Privalumai