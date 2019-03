Amerikiečių viltys: „SpaceX“ kosminė kapsulė „Crew Dragon“ nusileido vandenyne

Po penkių dienų, praleistų prisijungus prie Tarptautinės kosminės stoties (TKS) į Žemės atmosferą grįžo kapsulė „Crew Dragon“, kuri lėtinama keturių parašiutų, Atlanto vandenyno paviršių pasiekė apie 15:45 Lietuvos laiku. Nusileidimo metu buvo vertinamas kapsulės termoizoliacijos atsparumas. Jos kūrėja, amerikiečių bendrovė „SpaceX“ nusileidimą apibūdino kaip „gerą“

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) March 8, 2019