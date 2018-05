„Adidas“ siūlant drabužius su užrašu „USSR“, Lietuva stebisi dėl imperinės nostalgijos

Užsienio reikalų ministerija (URM) socialiniame tinkle „Twitter“ pasidalino „Adidas“ siūlomais pirkti moteriškais marškinėliais su užrašu „USSR“.

„Dar vis pasitaiko sergančių „imperine nostalgija“, tik tai kiek netikėta iš garsiosios @adidas“, – parašė URM strateginės komunikacijos grupė.

Being sick with „imperial nostalgia“ – it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS

