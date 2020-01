Legendos pabaiga: žuvo NBA žvaigždė Kobe Bryantas

Vos 41 metų sulaukęs krepšininkas sekmadienio rytą pateko į sraigtasparnio avariją Kalifornijoje. K. Bryantas – ne vienintelė tragedijos auka; iš viso pranešama apie penkis žuvusiuosius.

Su žmona Vanessa K. Bryantas buvo susilaukęs keturių dukterų. Iš pradžių manyta, kad nei sutuoktinės, nei kurios nors atžalos avarijos metu sraigtasparnyje nebuvo, tačiau vėliau paaiškėjo, jog kartu su krepšininku žuvo trylikametė jo dukra Gianna.

Sraigtasparnis buvo itin mėgstama garsaus krepšininko transporto priemonė, JAV platumose padėdavusi įveikti didelius atstumus. Vidutinio dydžio komercinės paskirties sraigtasparniu „Sikorsky S-76“ K. Bryantas keliauti pradėjo dar aktyviai žaisdamas krepšinį.

Nelaimės dieną K. Bryantas kartu su kitais keleiviais skrido į krepšinio treniruotę.

WATCH LIVE: Scene video of the deadly helicopter crash in Southern California. Several media outlets, including ESPN, are reporting that Kobe Bryant and four others were killed in the crash. https://t.co/dqvr6EbeZj

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) January 26, 2020