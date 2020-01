Latvijos premjeras neatmeta galimybės naftą Baltarusijai tiekti per Latvijos uostus

Latvijos vyriausybės vadovas Krišjanis Karinis ketvirtadienį su darbo vizitu atvyko į Baltarusijos sostinę, kur susitiko su šalies prezidentu Aleksandru Lukašenka. Jis patvirtino naftos tiekimo Baltarusijai per Latvijos uostus galimybes.

„Viena vertus, galima eksportuoti Baltarusijos naftos produktus per Latvijos uostus. Tačiau galime aptarti ir kitą galimybę – naftos importą į Baltarusiją per Latviją iš viso pasaulio. Tokias galimybes mes jau aptarinėjame“, – po susitikimo su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka žurnalistams sakė Latvijos premjeras.

„Be abejo, šį klausimą turi išnagrinėti bendrovės, nes verslas turi būti abipusiai naudingas. Tame įžvelgiame puikias galimybes tiek Latvijai, tiek ir Baltarusijai“, – tęsė K. Karinis.

Paklaustas konkrečiai, kada galima tikėtis tokių susitarimų, Latvijos premjeras pareiškė: „Šį klausimą vertėtų užduoti bendrovėms. Kalbant apie vyriausybę, ji yra labai suinteresuota plėtoti verslo galimybes.“

„Tai praktinis klausimas. Reikia bendrauti su terminalais, geležinkelio bendrovėmis, kurios vykdytų šį tiekimą“, – pridūrė K. Karinis.

A. Lukašenka nurodė, kad nafta į Baltarusiją iš kitų šalių gali būti tiekiama geležinkeliais arba panaudojant naftotiekio „Družba“ atbulinę eigą.

„Kalbant apie Latvijos poziciją, esame suinteresuoti labiau ilgalaikiu bendradarbiavimu. Tuo atveju galima planuoti verslą, o tai leidžia mažinti kainas, ir tai yra gerai visoms susijusioms šalims“, – pabrėžė Latvijos vyriausybės vadovas.

Baltarusija antradienį pranešė išsiuntusi naftos importo pasiūlymus Baltijos šalims, Lenkijai, Ukrainai, Kazachstanui ir Azerbaidžanui. Minskas pripažino, kad derybos su Maskva dėl naftos importo kol kas be rezultatų. A. Lukašenka nurodė, kad nafta į Baltarusiją iš kitų šalių gali būti tiekiama geležinkeliais arba panaudojant naftotiekio „Družba“ atbulinę eigą.

Pagrindinis Rusijos naftos eksporto į Europą koridorius „Družba“ Baltarusijoje atsišakoja Vakarų kryptimi į Lenkiją, Vokietiją ir Pietų kryptimi į Ukrainą, Vengriją, Slovakiją, Čekiją. Trečioji, šiaurinė „Družba“ atšaka (vamzdynai Polockas-Biržai-Mažeikiai ir Polockas-Ventspilis) nenaudojama nuo 2006-ųjų, tačiau vis dar techniškai įmanoma ją pradėti eksploatuoti naftos perpumpavimui priešinga kryptimi.

Rusija Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų aprūpinimą žaliava nutraukė sausio 1-ąją, šalims nesutarus dėl kainos. Tiekimas tik iš dalies buvo atnaujintas po kelių parų, smarkiai sumažintomis apimtis.

Abi baltarusių naftos perdirbimo įmonės dabar dirba minimalia apkrova, leidžiančia užtikrinti technologinį perdirbimo ciklą.

Vizito metu taip pat numatytas K. Karinio susitikimas su Baltarusijos ministru pirmininku Sergejumi Rumu. Premjerai aptars dvišalius santykius aplinkos apsaugos, transporto ir logistikos srityse, taip pat padiskutuos apie bendrą padėtį regione.

K. Krišjanis taip pat dalyvaus pasitarime, kuriame bus aptartas pasirengimas 2021 metų Pasaulio ledo ritulio čempionatui, vyksiančiam Baltarusijoje ir Latvijoje.

„Latvija suinteresuota palaikyti su Baltarusija gerus kaimyniškus santykius ir plėtoti glaudesnį ekonominį bendradarbiavimą, – prieš vizitą kalbėjo K. Karinis. – 2021 metų Pasaulio ledo ritulio čempionatas, bendrai organizuojamas Latvijos ir Baltarusijos, suteikia puikią galimybę sustiprinti abiejų šalių ryšius.“

Svarbus dialogas

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka siūlo „rimtai išplėsti“ Baltarusijos ir Latvijos bendradarbiavimą.

„Skirtingai nuo kitų Baltijos valstybių, mūsų šalių bendradarbiavimo fonas yra geras. Manau, kad turime pasinaudoti šia akimirka ir rimtai išplėsti bendradarbiavimą. Be to, jo plėtojime matome didelę naudą (jei kalbėsime apie ekonomiką) tiek Latvijai, tiek ir Baltarusijai“, – sakė A. Lukašenka ketvirtadienį Minske per susitikimą su Latvijos premjeru Krišjaniu Kariniu.

Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos vizitas Latvijoje numatomas šių metų balandžio 3 dieną, ketvirtadienį paskelbė latvių premjeras Krišjanis Karinis.

„Vykdoma daug parengiamųjų darbų organizuojant jūsų vizitą Latvijoje. Mums data gali būti balandžio 3-ioji. Jeigu, žinoma, tai taip pat patogu jums, mes labai džiaugsimės jus matydami“, – sakė K. Karinis.

Baltarusijos pirmasis vicepremjeras Dmitrijus Krutojus antradienį pranešė, jog jo šalis išsiuntė komercinius pasiūlymus dėl naftos importo Baltijos valstybėms, Lenkijai, Ukrainai, Kazachstanui ir Azerbaidžanui.

Latvijos premjeras tikisi, jog baltarusių delegacijoje taip pat bus verslo atstovų, kad šalys galėtų aptarti ne tik politinį, bet ir ekonominį bendradarbiavimą.

Anksčiau Latvijos ambasadorius Minske Einaras Semanis sakė, kad A. Lukašenkos vizitas Rygoje taps geru Baltarusijos dialogo su Europos Sąjunga ir NATO simboliu.

„2020 metais numatytas Baltarusijos prezidento vizitas Latvijoje yra labai svarbus baltarusių ir latvių dialogo įvykis“, – sakė ambasadorius.

„Esu įsitikinęs, kad planuojamas vizitas… yra ne tik geros kaimynystės ir abiejų valstybių gerų santykių ženklas, bet ir labai reikšmingas Baltarusijos ir ES santykių vystymo ir plėtimo indikatorius, – kalbėjo E. Semanis. – Galiu pasakyti net daugiau – tai ženklas, geras Baltarusijos ir NATO dialogo simbolis. Mūsų neramiais laikais šis dialogas labai svarbus, kad būtų galima plėtoti abipuses pasitikėjimo stiprinimo priemones.“

