Plienas ir spalvos: laikrodžių išskirtinumo kodai

Įvairiose gyvenimo srityse dažnai ieškome ir siekiame išskirtinumo. Vidas Rachlevičius analizuoja, kaip jis suvokiamas laikrodžių pasaulyje.

Ar auksinis „Rolex Day-Date“ su „President“ apyranke yra išskirtinis laikrodis? Toks nuolat šmėžuoja pagrindiniam herojui ant riešo šiemet pasirodžiusiame filme „Valdžia“ („Vice“), kuris pasakoja įtakingojo JAV viceprezidento Dicko Cheney istoriją. Beje, tai yra visiškai autentiška detalė, nes šį laikrodį D. Cheney segėjo nuolat. Be jokios abejonės – taip. Kokius signalus siunčia toks išskirtinumas? Šis laikrodis – galios, įtakos, statuso simbolis. O šiemet pristatytas moteriškas „Cartier Libre Diagonale“? Nors tai itin elegantiškas ir tik subtilia deimantų juostele puoštas laikrodis, jis yra tikras žvilgsnių medžiotojas. Originali korpuso forma ir ryškūs art deco kodai iškart signalizuoja išskirtinumą, atsiribojimą nuo rutinos ir išlavintą šeimininkės skonį.

Vyriškų laikrodžių karalystėje kartais kyla didžiulis sujudimas, kuris pašaliečiui visiškai nesuprantamas. Štai pernai „Rolex“ pristatė plieninį „GMT-Master II“ su „Pepsi“ – raudonos ir mėlynos spalvų – sukamuoju ciferblato žiedu bei „Jubilee“ apyranke, ir visa pasaulinė laikrodžių entuziastų bendruomenė ėmė verstis kūliais. Šiemet tas pats atsitiko su „GMT-Master II“ vadinamuoju „Batman“ – juodos ir mėlynos spalvų sukamuoju ciferblato žiedu.

Išskirtinumo kodai? Plienas ir spalvos. Nors tai nėra ribotos serijos modeliai, jie visiškai išskirtiniai – jų geidžia tūkstančių tūkstančiai visame pasaulyje, nes tai yra įperkamų ir labai praktiškų „Rolex“ kategorijos atstovai. Jei tokį pamatysite ant kieno nors riešo, galimi trys variantai. Gal jo savininkui labai pasisekė, nes jis ištraukė laimingą loterijos bilietą. Bet tai – mažiausiai tikėtina. Greičiau jis buvo solidus „Rolex“ klientas, ir bendrovė jam suteikė pirmenybę įsigyti šį laikrodį. Labai tikėtinas ir trečias variantas, kad tai yra klastotė.

Kita išskirtinumo lyga – ribotos serijos modeliai, kurių skaičius gali svyruoti nuo 3–5 iki kelių dešimčių. Kartais išoriškai jie neatrodo įspūdingai, todėl plačiajai publikai yra nepastebimi ir mažiau suprantami, tačiau laikrodžių afficionados juos iškart pamato. Tokie egzemplioriai skirti tikriems žinovams ir kolekcininkams, bet jie dažniausiai tūno savininkų seifuose, glosto tik jų akį ir vengia viešumos.

Na, o vienetinis laikrodis yra kiekvieno horologijos entuziasto ir kolekcininko svajonė. Palyginkime su meno kolekcininko sapnais. Pavyzdžiui, koks nors didis tapybos meistras, už kurio darbus mokami milijonai, kūrė tik peizažus ir niekada nevaizdavo žmonių, o staiga aukcione išnyra vienas vienintelis ir autentiškas jo autoportretas…

Garsios šveicarų manufaktūros kartais palepina akį tokiais laikrodžiais, bet dažniausiai tai būna individualūs užsakymai. Retsykiais jos savo iniciatyva pagamina vienetinį horologijos šedevrą, kuris yra savotiškas jo kūrėjų istorijos, paveldo ir iš kartos į kartą perduodamos meistrystės paminklas. Dažniausiai tai yra techniškai sudėtingiausi modeliai. Uždarose parodose teko matyti ne vieną tokį laikrodį, bet tuo metu visi jie jau buvo nupirkti. O ar gali būti vienetinis, kaip sakydavo laidos „Top Gear“ vedėjai, „nuosaikiai“ įkainotas laikrodis? Taip, gali. Bet keturženklė kaina bus tik pradžioje…

Aukcionų žvaigždės

Kas dvejus metus rengiamas „Only Watch“ aukcionas yra labdaros renginys, kurį globoja Monako princas Albertas II. Visos jame surinktos lėšos skiriamos Diušeno raumenų distrofijos, kuria suserga maždaug 1 iš 3600 vyriškosios lyties kūdikių, tyrimams. Šiemet įvyks 8-asis aukcionas ir jis jau tapo vienu iš trijų svarbiausių šveicarų laikrodžių pramonės ir entuziastų aptariamų renginių. Šiais metais „Only Watch“ projekte dalyvauja rekordinis dalyvių skaičius – 52 šveicarų manufaktūros, tarp jų du tandemai – „De Bethune“ ir „Urwerk“ bei „L’Epée“ ir MB&F. Šią unikalią kolekciją buvo galima pamatyti rugsėjo 25–28 d. „Monaco Yacht show“, po to ji keliavo po pasaulį, aplankė Dubajų, Paryžių, Londoną, Niujorką, Tokiją, Singapūrą, Honkongą ir Taipėjų, o lapkričio 7–9 d. Ženevos „Four Seasons Hôtel des Bergues“ suplanuotas labdaros aukcionas.

Prieš dvejus metus 7-ajame „Christie’s“ rengtame aukcione parduota 50 laikrodžių ir iš viso surinkta 9 289 500 eurų. Tuomet rungėsi 350 salėje buvusių dalyvių ir nuotoliniu būdu suinteresuoti asmenys iš 45 šalių. Viena to aukciono žvaigždžių buvo unikalus „Patek Philippe“. Nieko nuostabaus, nes ribotos serijos ar unikalūs šios manufaktūros laikrodžiai yra kolekcininkų medžioklės objektai ir nuolatiniai aukcionų čempionai. Tai buvo techniškai labai sudėtingas laikrodis su chronografu, amžinuoju kalendoriumi, minutiniu repetyru ir visiškai unikaliu titano korpusu. Šį metalą „Patek Philippe“ naudoja itin retai. Dėl laikrodžio vyko tikras dviejų kolekcininkų iš Azijos karas, kuris baigėsi tuomet, kai plaktuko smūgis paskelbė 6,2 mln. Šveicarijos frankų (apie 5,6 mln. eurų) sumą.

Bet grįžkime prie „nuosaikiai“ įvertintų vienetinių laikrodžių. Prieš dvejus metus „Tudor“ pasiekė rekordą, pardavusi brangiausią laikrodį savo istorijoje. Beje, jei jums rūpi kokybė, o ne prekės ženklo žinomumas, siūlyčiau atkreipti dėmesį į „Tudor“. Tai yra „Rolex“ priklausantis ženklas, savotiškas jo jaunesnysis brolis, o šie laikrodžiai gaminami ten pat, kur ir „Rolex“. Mano nuomone, tai yra vienas geriausių kainos ir kokybės santykių rinkoje. Taigi, „Tudor“ užpernai aukcionui padovanojo vienetinį „Black Bay Bronze“, kuris preliminariai buvo įvertintas 5,5 tūkst. Šveicarijos frankų (apie 4,9 tūkst. eurų), bet parduotas už 350 tūkst. Šveicarijos frankų (apie 317 tūkst. eurų). Štai tokia yra išskirtinumo kaina. „Tudor“ šiemet aukcionui pristatė „Black Bay Ceramic One“, kuris preliminariai vertinamas 4–5 tūkst. eurų.

Skirta moterims

Ką šių metų aukcionas siūlo moterims? Štai du laikrodžiai, kurių filosofija labai skiriasi. „Louis Vuitton Escale Spin Time“ (pradinis įvertinimas 72–90 tūkst. eurų) yra horologinė ir juvelyrinė tatuiruočių meno interpretacija. Svarbiausias šio tikro meno kūrinio elementas – rankų darbo grand feu champlevé emalio technika atlikta ciferblato puošyba, kurios autorė yra Anita Porchet, viena garsiausių nepriklausomų emalio meistrių, dirbančių laikrodžių pramonėje. Vien ji prie šio laikrodžio užtruko 200 darbo valandų. Šis laikrodis turi keturias įvairių spalvų aligatoriaus odos apyrankes ir yra įkurdintas prabangioje vienetinėje skrynioje su rankomis ištapytomis LV monogramomis. Skrynioje yra ir keli stalčiukai kitiems papuošalams susidėti, kelios įvairių dydžių piniginės, delninukė. Trumpai tariant, unikalus „Louis Vuitton“ pasaulio fragmentas.

O elitinė manufaktūra „Bovet“ akcentuoja viltį, kurios simbolis – ant Mėnulio sėdinti geroji fėja. Modelis „Récital 23 Hope“ (pradinis įvertinimas 45–72 tūkst. eurų) turi netaisyklingo ovalo formos korpusą ir trijų dimensijų ciferblatą, kuris parodo šios manufaktūros juvelyrų ir graviruotojų meistriškumą, o Mėnulio fazių funkcija – laikrodininkų. Šią funkciją reikia pakoreguoti tik kartą per 122 metus. Įdomu tai, kad korpusas pagamintas iš aukštos kokybės titano, kuris yra labai kietas metalas, o sustatyti deimantus į jį – pragariškas darbas. Taip pat yra automatinis mechanizmas, kurio galios atsarga – 62 valandos, todėl, anot „Bovet“, tai puikus laikrodis naudoti kasdien.

Vienas kūrybiškiausių darbų – bendras „L’Epée“ ir MB&F kūrinys „Tom & T-Rex“ (pradinis įvertinimas 18–36 tūkst. eurų). Čia susidūrė du pasauliai: „L’Epée“ yra nuo 1839 m. šveicarų stalinių laikrodžių tradicijas puoselėjanti manufaktūra, o MB&F – hiperkūrybiškumu pasižymintis aukščiausios klasės profesionalių šveicarų horologijos chuliganų susivienijimas. Toks yra ir vienetinis stalinis laikrodis „Tom & T-Rex“. 26,5 cm aukščio mitinei būtybei ant nugaros sėdi 4,3 cm aukščio Tomas, kuris simbolizuoja Diušeno raumenų distrofija sergančius vaikus. Turbūt daugelio mažųjų ligonių vaizduotė piešia kitą pasaulį ir draugystę su mitiniu galingu draugu, kuris geba įveikti visus iššūkius ir kliūtis… Šis meno objektas pagamintas iš paladžiu dengto vario, plieno, rankų darbo Murano stiklo. Šios horologinės būtybės širdis – unikalus raktu prisukamas mechanizmas, kurio galios atsarga – 8 dienos.

O dėl pinigų, tai be jokios abejonės aukciono rekordus vėl gerins vadinamieji megabrandai. „Audemars Piguet“ aukcionui pateikė šiemet debiutavusios visiškai naujos linijos „Code 11.59 by Audemars Piguet“ modelį „Tourbillon Openworked Only Watch Edition“ (pradinis vertinimas 171–216 tūkst. eurų). Tačiau čempiono laurai vėl prognozuojami „Patek Philippe“, kuri pristato pirmą ir vienintelį 20-ies funkcijų „Grandmaster Chime“ (pradinis vertinimas 2–2,7 mln. eurų) plieno korpusu. Pakete – ir vizitas į manufaktūrą bei privatūs pietūs su bendrovės prezidentu Thierry Sternu.