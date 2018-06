Paraštės. Kaip nepasiduoti skaitymo karštinei

Būna metuose savaičių ir mėnesių, kai pasijunti skęstąs po neperskaitytų, bet būtinų dėl vienos ar kitos priežasties perskaityti knygų tvanu.

Būna laikotarpis, kai jautiesi it voverė knygų rate, it belaisvis už knygų stirtų grotų. Štai tada su kreiva šypsena prisimeni dažno rašytojo ar kultūros veikėjo paraginimą: „Skaitykite! Skaitykite daug! Skaitykite viską!“

Juokingiausia tai, kad nejučia pats tapau visur spėjančio ir viską perskaitančio skaitytojo pavyzdžiu. Mano apžvalgos reguliariai pasirodo spaudoje, skamba per radiją, įvairūs skaitymo pasiūlymai mirga socialiniuose tinkluose. Atrodytų, kad nieko daugiau neveikiu, tik palaimingai skaitau: taip, tai aš perskaičiau visas šių metų dėmesio vertas poezijos knygas. Ir vertimus! Ir lietuvių romanus! Ir dokumentinę literatūrą!

Daugelis į tai žiūri su pavydu ar susižavėjimu, atseit, štai žmogus rado svajonių darbą – skaito ir vargo nežino. Yra ir tokių, kurie panašius skaitytojus laiko veltėdžiais arba a priori žvelgia įtariai – na, negali sveiko proto šiuolaikinis žmogus tiek perskaityti. Prisipažinsiu: iš tiesų negali. Bet perskaito. Kaip?

Dažniausiai paviršutiniškai. Atskleisiu tiesą, kurią patys žinote ar seniai įtarėte: daugybė knygų net nevertos skaityti. Skamba kaip šventvagystė. Galbūt. Čia egzistuoja vienas itin paprastas principas: jei laikote save skaitytoju, jums reikėtų būti susipažinus su esminėmis (ir, be abejo, jums asmeniškai įdomiomis ir svarbiomis) lietuvių ir pasaulio klasikos knygomis. Visa kita – laisvai pasirenkama ir visiškai neprivaloma.

Svarbiausia turbūt nepasiduoti raginimų karštinei – šiais laikais, kai visi sujudo rėkti, kad mes, jie, jos neskaito, reikėtų išlaikyti ramią galvą ir nepulti skaityti visko, kas pasitaikė po ranka.

Žinoma, galite būti poezijos gerbėjas, mokslinės fantastikos mėgėjas, meilės romanų gliaudytoja(s). Tiesiog reikia susivokti, kas jums svarbu, kas būtina jūsų asmenybės ir išsilavinimo pamatui, o kas tėra laisvalaikis, skaitymo turizmas, sodelis pasivaikščioti (nieks nesakė, kad tas sodelis nebūtinas – jis reikalingas).

Sunkiausia pradedantiems rašytojams – juk vienas dažniausių jau žinomo, išgarsėjusio rašytojo patarimų – „skaitykite, skaitykite kuo daugiau!“. Paprieštaraučiau tam rašytojui ar tai rašytojai: šis teiginys yra abstraktus jūsų pasiuntimas velniop. Kad neįkyrėtumėte su įvairiais klausimais. Juk, paprašyti atsakyti konkrečiau, dauguma išsisuka paminėję visiems žinomą klasiką ir, kad neatrodytų, jog pataria atmestinai, vieną ar dvi savo tikrai mėgstamas knygas (irgi klasiką arba tą, ką visi skaitė). Norėčiau pamatyti nors vieno rašytojo sudarytą jo mėgstamų knygų dešimtuką, kurio bent pusės autorių nežinočiau ar nebūčiau skaitęs, ar jie man pasirodytų tikrai įdomūs, atveriantys negirdėtas sritis. Deja, tai pasitaiko itin retai.

Todėl pradedančiajam rašytojui geriau neištaškyti savo dėmesio skaitant viską, kas pakliuvo, nenuvarginti galvos, „nenumušti“ sau skonio. Laikykitės įsikibę to, kas jums miela ir artima, o retkarčiais išlįskite apsižvalgyti ir į platesnius vandenis. Arba taip: skaitykite viską, kol pasidarys bloga, ir galų gale pamatysite, kad iš visos perskaitytos košės jums lieka viena ar dvi knygos, – kryptis taps aiški.

O tokiems skaitytojams kaip aš, kurie ima daugiau skaityti iš reikalo nei dėl malonumo, būtina daryti pertrauką. Kad viskas galutinai neapkarstų. Kad neprarastume perspektyvos. Kad nenusiviltume ir nepervargtume. Pailsėti galima visaip – kad ir visiškai neskaitant. Tai sunkiai įmanoma, bet padaroma – gali savaitę bukai spoksoti visus praleistus ir kitų seniai pažiūrėtus serialus, padeda (nors, kita vertus, ir serialas turi pasakojimo giją, veikėjus, jų tarpusavio santykius, siužetą – ir prasideda… įsijungia vidinis kritikas ir vertintojas). Gali išvažiuoti į mišką, gali užsiimti sportu. Man labiausiai padeda kelionės – jose beveik nesinori skaityti: būni ir pavargęs, ir kupinas įvairiausių kitų įspūdžių. Užtat kaip noriai grįžęs atsiverti knygą, kurią su pasibodėjimu palikai pradėtą ant stalo, nutaręs, kad ji niekam tikusi. Staiga ji pasirodo esanti puikiai parašyta.

Jeigu neskaityti kol kas nėra galimybės, diferencijuokite, susidarykite griežtą skaitymo grafiką, laikykitės režimo. Tarkim, ryte, kai galva švariausia, jei turite tam laiko – skaitot tai, ką reikia, kas svarbu, kas būtina. Dieną susikaupti sunkiau: blaško darbai, reikalai ir kita – tuomet geriau skaityti trumpus tekstus, straipsnius, recenzijas ir panašiai. Per pertraukėlę – poeziją: porą, keletą eilėraščių. O vakare, jei turite jėgų ir noro, patogiai įsitaisius galima paskaityti savo malonumui. Kol miegas numarins. Neskaitykite vakare per jėgą, limpančiomis akimis – vis tiek kitą dieną nieko neatsiminsite. Ir išjunkite, po velniais, mobilųjį internetą. Juk galima valandą ar dvi išgyventi be jo.

Šis grafikas nėra visiems tinkantis receptas – jis labiausiai tinka man. Bet kiekvienas gali susidaryti savo grafiką ir jo laikytis. Tuomet įmanoma skaityti dvi ar tris knygas vienu metu ir nepasiklysti tarp jų, nesupainioti veikėjų ir autorių.

Svarbiausia turbūt nepasiduoti raginimų karštinei – šiais laikais, kai visi sujudo rėkti, kad mes, jie, jos, vaikai, seneliai, darbininkai, valstiečiai neskaito, reikėtų išlaikyti ramią galvą ir nepulti skaityti visko, kas pasitaikė po ranka. Ir nepirkti knygų glėbiais. Juk jūs tikriausiai jau turite knygų? Ir visų neperskaitėte? O gal seniai svajojate iš naujo paskaityti vieną ar kitą neišdildomą įspūdį vaikystėje ar jaunystėje padariusią knygą, palyginti pojūčius? Tik per amžinas skaitymo lenktynes neturėjote laiko? Tas laikas yra dabar.

P. S. Jaučiate, kaip palengvėjo? 3000 puslapių krikščionybės istorija, naujas 700 puslapių madingo užsienio rašytojo romanas ar septynioliktoji šiuolaikinio lietuvių poezijos klasiko rinktinė palauks. Jūs dabar dešimtą kartą skaitote „Hobitą“…