Keistis būstais ir įspūdžiais: kitokių atostogų formulė

Aptikta internetinė keitimosi būstais platforma Evai Valentinas atvėrė naują patirčių puslapį. Keliautoja Viktorijai Vitkauskaitei pasakoja, kokių atradimų patyrė nuo tada, kai savo atostogas ėmė leisti apsistodama nepažįstamų žmonių namuose.

Tai galėtų būti dar vienas dalijimosi ekonomikos pavyzdys, tik ekonomiškumas šiuo atveju groja ne pirmuoju smuiku. Būstais besikeičiantys keliautojai paprastai ieško ne būdų sutaupyti, bet autentiškumo ir galimybės bent trumpam įsilieti į vietos kontekstą. Be to, įprastai dalijimosi ekonomika siejama su tūkstantmečio karta – būtent ji vadinama šio reiškinio garvežiu, žadančiu bendro vartojimo ekonomikai šviesią ateitį. Tačiau ilgametė vienos būstų mainų platformos narė E. Valentinas pastebi, kad šia dažniau naudojasi vyresnio amžiaus žmonės. Jie jau būna spėję aplankyti ir pamatyti daugybę must-see objektų, be to, jų laiko nebevaržo nei vaikų mokyklų tvarkaraščiai, nei atostogų darbovietėse kalendoriai. Todėl jie ieško kitokio kelionių formato ir kitokios kokybės.

Kai E. Valentinas aptiko HomeExchange.com platformą, tuo metu gyveno Buenos Airėse. Argentinoje gimusi ir augusi lietuvė iki tol ilgiau ar trumpiau buvo įsikūrusi ne tik šioje šalyje, bet ir Vilniuje, San Fransiske, Čikagoje. „Vieną dieną tiesiog viskas nusibosta, ir tada labai lengvai vėl pakeičiu gyvenamąją vietą“, – ne kartą yra sakiusi moteris. Grįžusi į Argentiną apsigyveno seniausiame Buenos Airių rajone, didžiuliame name, o vieną jo aukštą nuomojo trumpam atvykstantiems turistams. Kartą kažkur anglakalbėje spaudoje perskaitė pasakojimą apie žmones, per atostogas apsikeičiančius būstais. Maždaug tuo metu kino ekranus išvydo ir holivudiška istorija – filmas „Atostogos“ apie dvi namais apsikeitusias merginas, kurias vaidino Cameron Diaz ir Kate Winslet. Panaršiusi internete E. Valentinas atrado jau minėtą platformą, be ilgesnių dvejonių joje užsiregistravo ir jau netrukus sulaukė pirmųjų svečių. Tai buvo jauna pora iš Sevilijos: po įtempto darbo ligoninėje periodų ispanai išsiruošdavo į kelis mėnesius trunkančias keliones. Tąkart jų maršruto pradžia buvo Patagonija, o finišas – Aliaska. Buenos Airėse, E. Valentinas namuose, jie apsistojo porai savaičių. Vėliau poros būste Sevilijoje dviem savaitėms įsikūrė ir lietuvė.

Lėtas tempas, autentiška aplinka, gyvenimas tarp vietinių, galimybė pažinti neturistinius šalies kasdienybės niuansus – E. Valentinas vieną po kito vardija tokio keliavimo būdo pranašumus. „Vieni žmonės yra turistai: jie užsienyje stengiasi kuo daugiau pamatyti, aplėkti, aplankyti. O kiti yra keliautojai: jie važiuoja susipažinti su tegu ir labai mažu regionu ar miesto dalimi, bet nori pajusti jį iš tikrųjų. Apsistojęs vietinio būste niekur neskubi. Neirzti, jei kurią dieną lyja – juk čia būsi dvi savaites. Greitai sužinai, kur yra kepykla, kur turgus, kur jaukus vietinių restoranėlis. Ten tave ima atpažinti, sveikintis, užsimezga pokalbiai apie šeimą, darbą. Atsiranda visai kitoks kelionės pojūtis“, – pasakoja ji.

Daugelio žmonių, kurie yra apsistoję E. Valentinas namuose arba pas kuriuos viešėdavo pati, ji net nėra gyvai sutikusi. Platforma neįpareigoja savo narių mainytis būstais tuo pat metu – atsakomasis vizitas gali įvykti ir po metų, ir dar vėliau. Nemažai šios platformos dalyvių keičiasi antraisiais būstais – vasarnamiais, vilomis, kur nuolat negyvena. „Pavyzdžiui, Meksikoje yra daugybė puikių vilų, kurių savininkai yra amerikiečiai ar kanadiečiai. Tai – jų vasarnamiai, ten šeimininkai nuolat nebūna. Todėl apsistojęs savininkų net nematai. Toks abipusis pasitikėjimas labai žavus: palieki savo namų raktus žmogui iš kito pasaulio krašto, kurio niekada nesi sutikęs. Bent mano namuose niekada jokių incidentų nekilo. Juk tie, kuriuos domina vakarėliai ir pigus alkoholis, tokio kelionių būdo nesirenka“, – sako moteris.

Pasaulį išmaišiusi lietuvė yra apsistojusi ir daugybėje viešbučių, išmėginusi ir populiariąją dalijimosi būstais Airbnb.com platformą. Vis dėlto apsimainymo namais variantas jai šiandien yra patraukliausias. Juk, pasak moters, vienaip atrodo būstas, kuris skirtas nuomoti, o visiškai kitaip – jei žmogus jį įsirengia savo reikmėms. „Savuose namuose kitokie baldai, indai, kitokia aplinka. Be to, ir būstų, kuriais siūloma keistis, įvairovė neprilygstama. Žinoma, megapoliuose tikėtina, kad gyvensi nedideliame bute, bet juk tai irgi įdomu. Štai Berlyne apsistojau būste vaikino, kuris kolekcionuoja sportbačius – jie eksponuojami per visą koridorių. O Balyje, Vietname, Meksikoje, Pietų Afrikos Respublikoje gali apsigyventi gražiausiose vilose“, – pasakoja E. Valentinas.

Vienas įspūdingiausių būstų, kuriame keliautojai teko apsistoti, buvo nedideliame mieste vidury Vietnamo. Su E. Valentinas susisiekė jo šeimininkė – rašytoja, tuo metu gyvenusi Paryžiuje. Vietnamo lietuvės kelionių planuose nebuvo. Tačiau panaršiusi aptiko, kad siūlomas būstas yra senoviniame, į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktame miestelyje, tad pamanė – kodėl gi ne.

Jau nuvykusi išvydo įspūdingą prancūzų architekto projektuotą būstą. Netradicinių formų pastatas nuo gatvės atrodo kaip raudonų plytų siena. Ši sukasi į kiemo pusę ir užsibaigia dviem bokštais: juose įrengti keli miegamieji su privačiais vonios kambariais, taip pat virtuvė. Tarp bokštų palikta atvira svetainės erdvė, už jos plyti egzotiškas sodas su baseinu, o už šio teka upė. Lietuvės ir dar trijų jos draugų iš JAV bei Argentinos kompanija šeimininkės nesutiko, tačiau namuose buvo šios tėvas – memuarus rašantis senyvo amžiaus vyras – bei tarnaitė ir kasdien lapus iš baseino grėbstantis darbuotojas.

Kartą vakare, keliautojams grįžus iš vienos dienos išvykos, šeimininkės tėvas nurodė visiems skubiai išsikraustyti. E. Valentinas bandė aiškintis, susisiekti su jo dukra, tačiau senukas liepė nieko neklausinėti ir greičiau dingti. O tada atostogautojai pamatė iš namų išeinantį „lapų grėbstytoją“, tik šįsyk jis vilkėjo policininko uniformą. Paaiškėjo, kad iš pirmo žvilgsnio visiškai laisva, atvira šalis nėra tokia jau nesuvaržyta: apie apsistojusius užsieniečius vietiniai privalėjo pranešti valdžios institucijoms, tačiau to nepadarė.

„Viskas baigėsi gerai: greitai radome puikų ir nebrangų viešbutį tame pačiame miestelyje. Žinoma, iš pradžių buvo streso: juk teko per porą valandų susirinkti visus daiktus ir išeiti nežinia kur. Kita vertus, per panašius nutikimus ir pamatai, kuo iš tiesų gyvena šalis, kaip kontroliuojami jos žmonės. Viešbutyje tokių dalykų nesužinosi“, – teigia E. Valentinas.

Incidentas leido įsitikinti ir mainų platformos patikimumu. Iš sistemos vietnamietė buvo pašalinta, o nesusipratimą patyrusiai lietuvei nereikėjo mokėti metinio nario mokesčio.

Traukos taškas – ir Vilnius

Tango, vynu, maistu, architektūra garsėjančiose Buenos Airėse apsistoti norinčių keliautojų netrūksta. Skaičiuojama, kad 2016 m. šis miestas priėmė daugiau kaip 2,2 mln. turistų. Tad ir siūlančių keistis būstais E. Valentinas netrūko. Tačiau prieš maždaug dvejus metus moteris nusprendė vėl grįžti gyventi į Lietuvą. Ji pardavė namus Buenos Airėse, įsigijo butą Vilniaus senamiestyje, pati sukūrė įspūdingą jo interjerą ir keliaudama toliau sėkmingai keičiasi būstais.

„Vykdama gyventi į Lietuvą truputį nuogąstavau, ar kas nors norės čia atvažiuoti. Bet kadangi metinį nario mokestį jau buvau sumokėjusi, nutariau pabandyti ir įkėliau būsto Vilniuje nuotraukų. Platformos nariai gali pažymėti, kurią šalį ar miestą jie labiausiai norėtų pamatyti. Tokių, kurie prioritetu įvardijo Lietuvą, sistemoje tąkart radau apie 30“, – pasakoja E. Valentinas. Vieni žmonės yra lietuvių kilmės ir nori keliaudami paieškoti savo šaknų. Kiti su Lietuva neturi absoliučiai nieko bendro, tačiau apie ją yra girdėję gražių atsiliepimų. Dabar mainų platformoje nuolat būna apie pusšimtį žmonių, kurie tarp savo prioritetų pamini mūsų šalį. Kai kurie keliautojai nurodo esantys atviri bet kokiems kelionių pasiūlymams: taip Vilniumi E. Valentinas pavyko sudominti meksikiečius. „Suradau namus Oachakos mieste Meksikoje, kur norėjau apsistoti. Parašiau šeimininkams, o šie apsidžiaugė: puiku, mes tuo metu kaip tik lankysimės Berlyne, mielai iš ten užsuksime ir į Lietuvą“, – prisimena moteris.

Dar prieš kelerius metus daugelis sistemos naudotojų savo must-see Lietuvoje nurodydavo ne kurį nors iš didžiųjų šalies miestų, bet Anykščius. E. Valentinas spėlioja, kad gal tuo metu užsienio žiniasklaidoje buvo pasirodę publikacijų apie šį miestą, galbūt taip plačiai pasklido garsas apie Lajų taką. Vis dėlto dabar Anykščių populiarumas platformoje jau išblėsęs: įprastai besidomintys Lietuva nurodo čia norintys pamatyti Vilnių.

„Smagiausia, kad visiems Vilnius taip patinka! Nė iš vieno savo svečio neišgirdau „buvo neblogai“. Visi tiesiog sužavėti, dauguma žada būtinai grįžti ir pamatyti kitus Lietuvos miestus. Tai, žinoma, mano širdžiai kaip medus“, – juokiasi pašnekovė.

Neseniai platforma savo nariams pasiūlė dar vieną galimybę: jeigu sutinki priimti svečią, bet pats į jo šalį vykti nenori, gali pelnyti taškų, kuriuos panaudosi apsistodamas dar kitoje valstybėje. „Taip šiemet apsilankiau Balyje: namą užleidusi moteris vykti į Lietuvą nenorėjo. Tačiau ji užsidirbo taškų, kuriuos galės panaudoti kitai kelionei. Taip platformos nariams atsiveria dar daugiau galimybių“, – aiškina moteris.

Nors jos patirtis mainantis būstais – tik pati geriausia, E. Valentinas juokiasi šia idėja nesugundžiusi nė vieno bičiulio. „Manęs iki šiol dažnai klausia, ar nebijau. Ne, nebijau. Tiek kartų gyvenime krausčiausi, keičiau šalis, miestus, namus, išmokau neprisirišti prie daiktų. Todėl tokie dalykai man jokių problemų nekelia“, – teigia ji. Priešingai – keliautoja patiria daug džiaugsmo, galėdama savo namuose priimti svetimus žmones ir jais pasitikėti: „Smagu suprasti, kad pasaulis nėra toks blogas, kaip kartais atrodo sekant dienos naujienas.“